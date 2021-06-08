疫情居高不下，三級警戒又有延長，台灣好似成為兩個世界，一個是收入不受影響，只是「不方便」的；一個是失去收入、失去工作，不知還能再撐多久的。

釋昭慧法師去年說，「武漢人不喜歡，就應該立即終止稱呼武漢肺炎」，被網軍出征；現在說「名嘴藝人只敢指著防疫官員鼻子造謠惡罵，面對北京政府的惡行，卻是如此安靜，如此偽善」，綠營當然大聲叫好！

可見，昭慧法師不會有政治考量，也沒有政黨影響得了她。法師可以說是佛教義理，適用在世間法的一個象徵，然而佛教徒慈悲為懷，可以無視地域的疆界。現實社會中，卻存在一個問題，到底台灣人是應該監督蔡英文，還是監督習近平？

目前兩岸沒有統一，台灣人民選的是蔡英文總統，不是習近平國家主席；生活遇到困厄，要求自己的政府改善，真的想請教法師，怎麼就是「偽善」了呢？再者，何謂「北京政府的惡行」？如果說是刁難台灣取得疫苗，那也是來自於上海復星擁有BNT疫苗在台灣的代理權。上海復星願意放棄代理權，我們感謝，難道他們不願放棄權利，就變成了「惡行」？

在台灣批評民進黨政府，有時候會遇到網友質疑「那你怎麼不去批評中共在香港、在新疆、在西藏的作為？」對這種質疑感到有些無言，這世界上的非民選政府很多，難道台灣人都要批評完一輪，才能要求自己的政府做事情？或者講這種話的人，是認為「大陸是台灣的一部分」，認為台灣人也應該監督大陸政府，但看起來，不像啊！

佛法說「因緣和合」，意思應該是抱怨外部的條件是沒有意義的；慈禧太后應該抱怨八國聯軍嗎；蔣介石應該抱怨毛澤東嗎；又或者台灣人應該要抱怨美國、日本選擇跟對岸建交？蔡英文是台灣的總統，那台灣人有事就找你，這應該是天經地義。真的要說「被無理謾罵」，那蔡英文離當年的馬英九，還差了好幾個量級。把王定宇當年批評H1N1疫苗的言論調出來，那才叫作「惡意」。至於曹興誠董事長說「人人應該對防疫中心的成績心懷感恩」，就比較等而下之了，可以說是當代晉惠帝。

曹董事長是科技業，疫情期間業績增加，當然有這個餘裕「等待疫苗」；如果曹董事長是觀光業、是服務業，是媽媽等不到藥而病逝的家屬，是減班減薪、失去工作的升斗小民，真的會這麼超然的說「人人應該心懷感恩」？

台灣被時代雜誌描述為「全世界最被吹噓的防疫」，要說政府沒有疏失，不是事實。但是更糟的是，台灣今年，原本可以有東洋代理的三千萬劑BNT疫苗，有了這批疫苗，疫情不會爆發，人民不會死去，經濟不會受到影響。

為什麼政府去年要讓這三千萬劑疫苗破局？是為了扶植國產疫苗；是因為「漢賊不兩立」，不能跟大陸代理商簽約；還是傳說中的「吳委員」想要自己上下其手？

只有獨裁的社會，才會認為人民不能批評政府。一方面說要保障台灣的「民主自由」，一方面卻又護航民進黨的「獨裁專斷」，這是說不通的。

（作者為革實基金會副執行長）

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