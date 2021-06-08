中共總書記習近平最近在政治局學習會上發表講話，對中國大外宣成果表達不滿，要求各級官員「講好中國故事，傳播好中國好聲音。」主要負責同志「既要親自抓，也要親自做」，顯示最高當局意識到「戰狼外宣」適得其反，沒能讓中國「朋友滿天下」，還到處製造敵人，必須改弦更張了。

說來諷刺，這波戰狼外宣起於疫情，一開始其實是受到中共高層的鼓勵的；由於中方人為掩蓋疫情，加上資訊不透明，隨著病毒向全球擴散，西方國家究責聲四起，中南海也沉不住氣，戰狼外宣就此出閘。

去年3月，外交部發言人趙立堅公開質疑美軍將病毒帶到武漢，打響戰狼外宣第一炮，此後整個涉外體系就像打了雞血一樣，不論是中美貿易戰、《香港國安法》風波，還是新疆人權爭議，莫不人人爭先、寧左勿右，「集體理盲」的結果，就是把《中歐投資協定》給埋葬掉。

《中歐投資協定》原本可助中方在中美爭戰中居於有利地位，但戰狼外宣就像失速列車，煞不住了。為了一個新疆棉花問題，大陸外交官四處征戰，罵法國學者「小流氓」，指加拿大總理是「美國走狗」，再看到歐盟竟敢制裁新疆官員，大夥兒腦袋充血之下，也不管問題輕重就擴大反制裁，以為憑大陸市場，歐盟最後還不乖乖就範，沒想到這回踢到鐵板。

都說大陸社會「未富先老」，戰狼外宣正是國家「未強先驕」的產物，自然走不通。現在北京後悔了，習近平意識到情況嚴重，把檢討層次提升到「維護黨和國家尊嚴形象的高度」，但面對美國來勢洶洶的病毒究責攻勢，大陸如何取得和「綜合國力相匹配」的國際話語權，卻不是那麼簡單的事。

中方原以為動用疫苗外交和媒體大外宣可以改寫新冠肺炎歷史，抹去這段關於「中國病毒起源與本質的共同記憶」。但現在美國風向變了，主流媒體與政界反川普者，不再認為武漢實驗室洩漏病毒之說只是川普的甩鍋陰謀。拜登要求情報部門3個月內提出報告，意味美國已不指望世界衛生組織（WHO）能拿出客觀可信的調查報告。

此前世衛組織曾在中方主導下，完成對新冠病毒起源的調查，但因遲遲無法找到中間宿主，使得病毒來自大自然的說法難以成立，就連一向親中的WHO祕書長譚德塞也頂不住壓力，認為應該再次進行調查。

因此，大陸現在要做的不是把外宣「裝可愛」或「變可愛」就可以，而是針對病源調查展現透明度，攤開所有原始資訊供國際專家檢視，就像美國國務卿布林肯說的，這對美中兩國都有利。因為如果不能完全掌握病毒起源，就無法避免下一次的疫情爆發，將來隨時可能會有2026年版（COVID-26）或2032年版（COVID-32）出現。美國不會容許這種情況發生，大陸如果不願做出相應配合，又如何誇誇其談說自己是「負責任的大國」？

做好外宣說難不難，就是回到普世價值的初衷而已。最近15頭亞洲象從雲南西雙版納出發，一路往北前進超過400公里，過程中各種野象觀察、直播與人情趣味，反倒成了中國難得的人獸和平共處的故事，感動全球許多人。大陸檢討外宣效果，應當可以從野象故事中得到啟發。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）