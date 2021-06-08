台灣目前的新冠肺炎疫情損失慘重，目前確診個案中已突破300例死亡，死亡率攀到2.6%，超過全球平均致死率的2.16%。哀民疾苦，針對節節上升的死亡率，為政者應替黎民百姓想方設法儘速全面施打疫苗，否則一年多前所云「超前部署」，現在看來都是空話一句。

而面對國內苦無足夠疫苗可打，有能力的早已坐上飛機往美國施打，君不見長榮、華航的股價不但堅挺，而且飛美班機班班客滿，票價貴還一位難求。為何自稱「勇敢的台灣人」也要冒著染疫的風險搭長程飛機，還要間隔打第二劑的成本，所費不貲也要打上疫苗，求的是一己之健康。赴美打疫苗至少要住5個星期，包括食衣住行和機票，一趟下來，費用約35萬到45萬元間。

據新聞報導，香港接種新冠肺炎疫苗的情形不盡理想，目前還打算舉辦打疫苗抽豪宅的計畫，庫存約還有80多萬劑BNT疫苗。因考慮疫苗使用期限，港府打算將疫苗捐給世界衛生組織COVAX。此舉不但浪費運輸資源、也失去疫苗就近使用的便利性。以醫生的角度呼籲建議，有關單位應在香港機場設立疫苗施打專區，供有需要的民眾，飛趟台港航程，即可接受疫苗施打，並在狀況妥適後，搭機回台檢疫，不但比起美國航線方便省事，也可節省不必要的資源浪費。

像是本地現在如杯水車薪的疫苗數目，遠水已救不了近火，疫情仍在社區星火燃燒，施打疫苗要見成效，已是兩個禮拜後才有保護力，且施打的順序還要排1到7類不等。許多50歲以下的年輕民眾，其實可以考慮飛往鄰近國家施打疫苗，透過以大規模接種的方式，保障國內醫療體系之量能，將醫護主力固守在照顧本波的感染重症病患。若苦等到8月份才開始大量施打，最不堪的是節節上升的死亡率，是台灣民眾最不願意看到的畫面。

經過國際認證的疫苗不可浪費，呼籲香港政府把打算捐出的BNT疫苗，開放台灣民眾到香港施打，在香港赤鱲角機場附近設立專區，提供台灣民眾不要入境就可接受疫苗施打，落實嘉惠台灣民眾之美意，也讓疫後的台港經貿合作、社會往來提供善意之基礎。

本人一年多前，呼籲要做好快篩試劑整備、注意無感染症狀的傳染性、提升RT-PCR的檢驗量能、提高醫事人員的待遇、做好大規模輕症收治場所、分艙分流演練、避免醫療長照機構的感染，及準備好疫苗等建議。不幸的是，上面這些「應超前部署卻沒部署」的狀況已經來臨，面對疫苗不夠的狀況，再次呼籲有關單位，盡速解決民眾施打疫苗的問題，盡快達成全民免疫之目標，趕快脫離疫情之苦，重新打開連結國際市場生產鏈，恢復民眾百姓的安樂生活。

（國立台灣大學醫學院名譽教授）

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