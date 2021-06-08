新冠肺炎病毒疫情正在全球肆虐，至今為止大部分國家都採用幾家歐美國家大藥廠產製的疫苗。

以美國為首的西方世界壟斷大部分的新冠肺炎疫苗生產與分配，除了歐美國家外，大概只有對岸與俄國採用自家研製的疫苗。國際間的疫苗分配現況既患寡更患不均，日本的AZ疫苗合約購入一億兩千萬劑，但因為擔憂接種後可能出現血栓等生理副作用，因此日本政府不願納入公費疫苗範疇，導致這批疫苗面臨可能過期的棘手問題，所以日本順水推舟地打算將這批行將過期的疫苗轉給台灣。反觀美國，購買的疫苗數量竟能夠使美國全體國民接種三次。

既然國際間已有多種疫苗問世，基於人命關天為求儘速遏阻新冠肺炎疫情繼續在台灣蔓延擴散，是否一定要等待國內生技廠商研發的疫苗問世才能實施全民接種？這就不只是考慮自主防疫的問題，而是遏阻疫情繼續惡化與拯救人命是否高於一切的問題。

鑒於從五月中旬起至今，台灣已有超過六千人罹患新冠肺炎確診，因此死亡者超過百人，特別是年長者、體質弱或罹患慢性病患者，目前雙北都會區大型醫院負壓病房收容病患人滿為患，這些大醫院的例行門診為之停擺，凡此都助長社會公眾的心理恐慌，是以政府決策者不僅要考量疫苗供應的自主性，如何迅速且有效地拿到疫苗便於民眾接種挽救人命更是政府公衛防疫政策作為的當務之急，讓公眾生活和各行各業可以恢復正常運作。

任何應用性的科技產品研發過程，本質上有其風險與不確定性，是以其效度與信度必須經過曠日廢時的測試驗證程序。蔡總統先前公開背書的國產疫苗能否準時在七月推出用於全民接種，還有至少一個月以上的政策空窗期，為求迅速有效防堵疫情擴散拯救更多民眾生命，就是儘快設法取得國際間已經過臨床試驗程序認可、有助人體產生免疫抗體的疫苗，這才是正本清源釜底抽薪解決之道。

若蔡政府可以為了提升空軍戰機飛官棄機跳傘時生還機率，在顯然不符成本效益情況下，不惜花七億餘元由國防部緊急建案為已敲定將於三年後汰除的部訓機採購新的座艙彈射椅，為何對於如何因應威脅全民健康與生命的新冠肺炎疫情態度卻如此老神在在，堅持非要等到國產疫苗研製成功上市才能實施全民接種？那往後兩個月內若不幸感染新冠病毒確診的台灣民眾只能聽天由命自認倒楣等死？遏阻新冠肺炎疫情繼續蔓延擴大乃當務之急，宜先儘速爭取購入效力已經過國際權威機構（如世界衛生組織）認證的疫苗方便國人接種安定民心。

防堵疫情蔓延拯救人命急如星火，為等待這1000萬劑效用仍屬未知數的國產疫苗上市，是否要台灣社會付出數百條甚至數千條人命的代價？蔡政府決策階層應該分清政策優先順序輕重緩急，以免招致為特定業者護航牟利的質疑譏評。

生命權是憲法開宗明義白紙黑字保障人民的基本權利，不應淪為炮製科技國族主義神話的祭品。

（作者為自由撰稿人）

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