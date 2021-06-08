1958年，胡適就職中研院院長，老蔣總統親自來到現場，以示敬重，沒想到發言卻被胡適公然反駁，心中大怒。

老蔣總統致詞說道：「我對胡先生，不但佩服他的學問，他的道德品格我尤其佩服。不過只有一件事，我在這裡願意向胡先生一提，那就是關於提倡打倒孔家店。當我年輕之時，也曾十分相信，不過隨著年紀增長，閱歷增多，才知道孔家店不應該被打倒，因為裡面確有不少很有價值的東西。」

胡適在致答詞則表示：「承總統對我如此的稱讚，我實在不敢當，在這裡仍必須謝謝總統。不過對於打倒孔家店一事，恐怕總統是誤會了我的意思。我所謂的打倒，是打倒孔家店的權威性、神祕性，世界任何的思想學說，凡是不允許人家懷疑的、批評的，我都要打倒。」

老蔣總統氣到什麼程度呢？在日記裡寫道：「今天實為我平生所遭遇的第二次最大的橫逆…，今天在中央研究院聽胡適就職典禮中之答辯的侮辱，亦可說是求全之毀，我不知其人之狂妄荒謬至此，真是一狂人，今後又增我一次交友不易之經驗。」

把「打倒孔家店」換成「國產疫苗」，則中研院院士陳培哲的立場，可以說跟胡適一模一樣，「凡是不允許人家懷疑的、批評的，我都要打倒」，這不才是科學嗎？

威權時期，胡適還敢為中研院爭取「不屈服政治力」的風骨，現在的民進黨，難道還越混越回去？

不過老蔣總統再怎麼氣，也沒有對胡適動什麼手腳，今天的蔡總統卻是等而下之。周玉蔻出來羞辱陳培哲，就是要「以下駟對上駟」，只要話題low到一個程度，科學家不屑澄清，那就可以人格毀滅了。

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