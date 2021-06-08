今天在報紙頭版看到一個陌生的名字─陳培哲，但其後的「最大困難就是來自蔡英文總統」標題，引起了我的興趣。是甚麼人敢如此的大膽，說出這麼直白的話，而且又是指向台灣權力最大的人？原來他是擔任衛福部食藥署疫苗審查委員的中研院院士陳培哲。陳院士已在5月底辭去審查委員工作，而請辭的原因是「該委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡英文總統。」

從新冠疫情在台灣傳播日趨嚴重之後，每天下午2點，即可看到張上淳在「中央流行疫情指揮中心」的記者會中出現，而且是坐在指揮官陳時中的右側，這代表著他在指揮中心是第二把交椅，地位是僅次於指揮官。因此，民眾無不對他在帶領全國人民對抗疫情所付出的心力和辛勞，表示由衷的感激之意。

張上淳的學歷和經歷極為豐富顯赫，包括台灣大學醫學系學士、臨床醫學研究所博士，以及博士論文〈抗藥性葡萄球菌之抗菌藥物感受性及抗藥性機轉研究〉；再加上曾擔任過台大醫院內科醫師、台大醫學系主任、台大醫學院院長，現在又是內科部感染專科醫師、台大醫學系教授，及兼任台灣大學副校長等等，由他擔任中央流行疫情指揮中心「專家諮詢小組召集人」，實為是最適合的人選。

台灣新冠疫情從開始的「嘉玲」（加0，即未發現新的確診者），到現在疫情延燒全台，一發不可收拾，染疫者死傷慘重，死亡比率竟然高出全球，就連許多外國知名媒體都在批評，甚至譏笑諷刺我們疏忽大意的防疫政策與措施。身為專家諮詢小組召集人，是否應該要負相當的責任？但是，以他過去18年以來都是擔任中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人，為台灣打了2003年的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS），及2009年的「H1N1新型流感」兩次抗疫戰爭，都是非常的成功，得到朝野好評，但為什麼目前的新冠肺炎卻吃了敗仗？

每次在記者會上，當他拿起麥克風侃侃而談和深入分析疫情時，我們都有一個想法，那就是「張上淳才應該當指揮官的！」說到這裡，重點問題就來了：他在疫情指揮中心裡擔任專家諮詢小組召集人工作適合嗎？是否被綁手綁腳難以施展？專業是否受到尊重還只是客卿？疫情一開始時，我們因缺乏口罩的「你先戴，我OK」過於輕忽政策，到拒絕大量普篩檢測、海外入境人員的管制措施鬆散，堅持無須進口外國疫苗等等失策措施，都符合他的專業主張嗎？

上述的種種問題，相信他心裡一定有數，當然也有答案。如果他的專業意見不受尊重，或是被忽視敷衍，則何不掛冠求去？就像陳培哲院士一般，為求真理與正義，不怕得罪當權者，充分展現學者風骨。辭職之後，可能會有人認為這是國家的重大損失，而且此刻疫情嚴峻，更不該落跑。雖然有廣大的患者等待著他專業治療，但是辭去這個虛名，一樣可以繼續在醫療專業上為患者服務，民眾也一定可以理解，不必替執政黨背負政治防疫的汙名。

從1981年自台大醫學院醫學系畢業後，即從基層的住院醫師開始，一直從事辛苦的醫療工作；1992年拿到博士學位後，仍繼續在台大醫院服務，及在台大醫學院擔任教學工作，且在國內外因醫學成就而得獎無數，真可謂享譽杏壇及教育界，也是中國人所追求的光宗耀祖人生目的。

另外，看到他還在好幾個基金會擔任董事，想必每天的工作一定異常忙碌，非常人所能及，同時我們也非常佩服他的體力、耐力和毅力。如果您真的感覺在指揮中心只是諮詢性質、沒有決策權利，無法發揮長才，猶如有人為每天記者會所新創的「五漢廢言」一詞，則真的是不如歸去，專心醫師與教學工作。

（作者為大學英文講師）

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