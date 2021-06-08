台灣新冠肺炎疫情，截至6月7日為止，累計確診11491名，死亡286名，死亡率為2.48 %超過世界死亡率2.16 % 。從柯文哲市長在5月13日決定對萬華區展開快篩機制以來，確診人數節節升高。指揮中心則在5月19日宣布全國疫情警戒升至第三級至28日止，接著繼續宣布順延至6月14日止。6月7日，行政院宣布再延至6月28日。台灣疫情嚴峻，已使人心浮動。

在此期間，南投縣政府於5月26日發文中央，請求指揮中心授權購置德國輝瑞疫苗；國際佛光會表示願意捐贈50萬劑嬌生疫苗；郭台銘願意捐500萬支B N T疫苗；張亞中表示可由大陸台商友人捐贈大陸國藥疫苗及德國B N T疫苗各500萬劑；雲林縣政府亦表示委託正昌容生技公司專案進口100萬隻疫苗供縣民使用。指揮中心則提出八大條件，明眼人一看，就知故意阻擋疫苗進入台灣。

6月3日八大工商團體理事長，前往蔡英文官邸，表示將自購250萬劑疫苗供產業員工及醫護警消優先施打。蔡英文則回答台灣已外購2000萬劑疫苗。八位工商團體理事長碰個軟釘子，蔡英文很明確地拒絕八大工商團體自己買疫苗的打算。陳時中在5月30日表示，已向兩家上市國產藥廠，高端及聯亞簽訂各500萬劑疫苗，最多可各買入1000萬劑。眾人皆知這兩家藥廠連「第二期都還沒解盲」。陳時中表示這樣可以避免採購受到國外因素，也達到自主防疫目的。中央則公開表示，疫苗自主是國安問題。台灣人民的問題是疫苗在哪裡？現在每天死亡人數是兩位數，這個政府怎麼會這樣？坐視人民深陷死亡威脅？自古以來，草菅人命的朝廷，老天與人民都會問責的。

現在大家都清楚，只有打到世衛組織承認的疫苗，才能憑「疫苗護照」前往海外活動。目前世衛組織緊急授權的疫苗是，美德的輝瑞B N T、美國莫德納、英國與瑞典的A Z、美國與比利時的嬌生、中國國藥、中國科興等六種。

到目前為止，民進黨政府宣稱買了超過3000萬劑新冠疫苗，其中還包括1000萬劑二期實驗尚無結果的國產疫苗。事實是到目前為止，只有約87萬劑運抵台灣。日前，日本在6月4日贈送124萬劑疫苗巳運抵台灣。美國三位參議員在6月6日於松山機場表示將透過世衛組織COVAX的平台贈送75萬劑疫苗。問題是這些疫苗何時到達台灣還不知道？蔡英文政府，特別是指揮中心，還做了板子，在記者會公開表示感謝，的確是該感謝。

但我們政府自購的疫苗為何不進來？我們合理懷疑真的有買嗎？為何民間自己要自主進口，指揮中心一再讓他們穿小鞋？甚至公開表示，「他們就是買不到！」一臉幸災樂禍的樣子。對於自己購買的疫苗，進不了台灣，一點歉意都沒有。對於因而往生的台灣同胞，一絲羞愧心都感覺不到。這個政府怎麼了？豈不等同率獸食人？

台灣疫情發展到這樣令人提心吊膽的局面，中央部會特別是指揮中心仍然是氣定神閒，蔡英文仍然是事不關己的說一些不著邊際的風涼話？似乎陷入新冠肺炎恐懼的台灣人是別人家的事，關我什麼事？這種情勢再發展下去，可以預期幾個結果。

首先，人人尋求自保，有辦法的人買了機票，到國外去打疫苗。最近的地方是中國大陸、最方便的地方是美國。再次一點的，使用私下帶進來的、走私進來的疫苗，大概就是這樣發展下去。

其次，各地方政府、企業團體、科學園區、民間團體等，將紛紛送件給指揮中心，要求自行進口疫苗自力救濟，看你如何辦？你不辦，大家看著辦，各走國際關係，相互喊話。現在苗栗晶電廠，京元、超豐、智邦已經有確診了，如果再輪到竹科、南科的半導體廠，那就真的是台灣倒掉半壁江山。

最後，我們想到，因為這屆民進黨政府的故意不作為，無法提供有效疫苗保護台灣人民生命財產，以致造成人民重大生命傷亡及財產損失。這個天大的責任，將變成日後老百姓尋求國賠的正當理由。主其事的蔡英文、蘇貞昌、陳時中等及其隨屬，就有可能在下台的第二天，遭受到民眾以過失殺人的罪名指控和問責。在台灣這樣一個畸形發展的民主社會，別以為這種事不會發生。

總之，我們真不清楚陳時中及其背後藏鏡人對台灣疫情的困境，在想些什麼？我們只要想到他每天報多少人確診、多少人死亡，一點都不帶感情的聲音，我們就覺得很憤怒！真是「今朝廷大臣，上不能匡主，下亡以益民，皆尸位素餐。」台灣人的命，真的是那麼歹命嗎？

（作者為中華戰略學會研究員）

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