近期日美相繼提供疫苗給台灣，除了人道因素外，維護抗中的框架才是主因。民進黨政府因疫情猛然爆發，國內強烈政治問責壓力如山大，已然危及執政威信，不得已向兩國發出求救信號。日美為長期圍堵中國大計，自然深知利害所在，這是「為什麼」兩國要幫台灣的根本原因。至於「為何」能幫台灣的原因，則是國際政治現實醜陋的一面「弱國無疫苗」。

年初根據美國權威大學學術機構統計，世界各國預購的72億劑疫苗中，有58%由高收入國家訂走，而低收入國家只有4%不到的數量。因此多數國家只能仰賴世界衛生組織領導的疫苗分配平台COVAX供給，渴求從156 個國家中去分到20億劑疫苗的一部分，台灣也在其中。

疫情全球化也凸顯「疫苗正義」遙遙無期。從民主先進國家動輒人均可打3劑起跳，到人均9劑所在都有的狀況，不禁讓人對「人人生而平等」的民主理念感到無比諷刺。反觀對岸贈送弱小國家疫苗，還要被此岸質疑藥效與動機，令人啼笑皆非。

疫苗公平問題從來就不在美國為首的強國優先選項中，如今藉著台灣等國疫情爆發需求孔急之際，再以救命恩人的角色翩然降臨，既是略施小惠又能控制小國。先讓人買不到再拿來送人，這借花獻佛的絕技使得可謂是出神入化。

猶記得《出埃及記》中上帝的角色，必須先刻意放任冥頑不靈的法老賣力演出，方能大大展現萬能的神力拯救眾人。美、日兩國看起來的確很像正在扮演著上帝角色，然而買不到疫苗的國家，卻是被上帝刻意階段性遺棄再來拯救的一群，豈不哀哉！

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