大陸「中美經濟對話」牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪、財政部長葉倫視訊通話後，大陸商務部發言人高峰表示，中美經貿領域恢復正常溝通，雙方同意從有利於中美及全球的角度，推動中美經貿關係健康穩定發展，為生產者及消費者務實解決具體問題。

美國前總統川普燃起的美中貿易戰，漸漸擴及人權及全球戰略利益，升高為全面性的對抗。拜登主政後，在反中情緒下，中美關係一時難以反轉。美、中兩強對抗深化，一些安全靠美國，經濟靠中國的「雙重依賴」國家，如日、韓、歐盟及東協等國陷入兩難，拜登團結盟國建立「民主國家聯盟」的策略，亦使美、中各自在經濟上付出代價，而未見問題的解決。

從經貿領域打開對話之窗

政治須務實面對經濟問題，中、美對抗非勝者全拿的零和博弈。5月美國貿易代表戴琪開始接觸大陸國務院副總理劉鶴，評估中、美第一階段貿易協議執行情況，並規畫未來前進的路徑。緊接著，美國財政部長葉倫也和劉鶴視訊會議，確認中、美經濟關係十分重要。中、美有機會從經貿領域重啟對話，打開機會之窗。

在經貿對話重啟前，拜登先行拉高談判籌碼，首先，擴大陸企投資美國的「黑名單」，延續川普去年11月的行政命令，將陸企「黑名單」加碼至59家，禁令將在8月2日生效，投資「黑名單」陸企的美國人須在1年內釋出持股。在美國諸多對中經貿限制令中，中國對此最為在意，北京認為，此項禁令不僅損害中國企業合法權益，亦傷害全球投資者的利益。

此外，美國並強調「以勞動者為中心的貿易政策」，以「強迫勞動」為理由，禁止一家大陸漁業公司的金槍魚及旗魚進口。拜登不但與北京計較關稅等不公平貿易條件，更以人權為依歸，在經貿問題上不只在商言商，亦試圖在經濟議題上實踐西方價值規範，優先解決強迫勞動、促進勞工權益及環保等問題。

拜登政府藉強調北京侵害人權及民主權利來對抗中國，以價值觀重新連結美國及其盟邦，作為美國的戰略工具，以防止中國破壞美國一手建立起的國際秩序，但令美國尷尬的是，不但多數美國合作夥伴對選邊站陷入兩難，且部分盟友的人權紀錄亦有待商榷。

在中、美貿易的新一輪談判中，美國若將人權與貿易掛鉤，將為雙方的貿易爭端製造新的障礙，無法求同存異達成妥協，亦將使美國的盟友卻步，這些國家雖與中國存在戰略安全上的矛盾，但其他領域卻與中國關係密切，無意隨美國共同全面對抗中國，因與中國割席分坐徒損經貿利益，更無助於本國安全的提升。

和氣生財取消懲罰性關稅

企業界希望和氣生財，希望在國際經貿法規許可下，既經營美方生意，亦不放棄大陸市場的機會。以關稅築起高牆，將中國商品阻絕於美國市場之外，並不利於美國的商界與消費者。美國全國零售聯合會副總裁歌爾德指出，關稅對企業影響甚大，許多企業在新冠疫情中掙扎求生時，對此格外感到焦慮。

拜登上台將屆半年，仍未見逆轉川普對中懲罰性關稅，包括可口可樂、迪士尼及福特在內的3500多家美國企業，向美國國際貿易法院提出訴訟案，要求取消川普對中加徵的關稅。此無涉愛國與否，因美國亦將從對中經濟上受益，美、中合作找到重振經濟的辦法，將符合中、美乃至全世界的利益。

美國隨著新冠疫苗施打，疫情受到控制，社會漸趨恢復常態，帶動內需經濟。美國5月12日公布4月消費者物價指數（CPI），年增4.2%，創下2008年9月以來最大漲幅，待進入暑期後，更是消費旺季，但受疫情影響，許多產能未能趕上消費，恐進一步推升物價，影響拜登最在意的中產階級生活。此時，中、美可在拜登堅守的「要塞科技」（choke point technology）之外，以「針對性互惠」原則務實檢討「制裁清單」，建立可合作項目，逐步取消懲罰關稅。

經貿合作仍是中、美之間相對穩定的領域，可做為雙方破冰的起點。拜登政府面臨重構國際合作的歷史機遇，但若全球秩序無法恢復，國際合作談何容易，而中、美「協調」遠較「對抗」更能創造全球秩序恢復的條件，盼雙方都能抓住難得出現的契機。