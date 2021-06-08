台灣新冠疫情在5月中旬大爆發，政府緊急提案擴大紓困規模，「紓困4.0」宣稱將依循「從優、從寬、從速」三大原則，從行政院推案到立法院通過開始執行，不到1個月就讓4200億元的特別預算增額拍板定案，創下了我國預算規模最大、通過時程最短的空前紀錄。

雖說疫情緊急形同作戰，防疫進入3級警戒，禁絕了室內餐飲、休閒、觀光、旅遊等群聚服務，形同強迫諸多行業「歇業」，頓時斷絕龐大就業者的現金收入，亟需國家提供支援；但若缺乏強大的行政能力，加以未就去年迄今的紓困方案進行檢討、發現疏失據以改善的話，這種超高效率帶來的就是問題叢生，須靠事後調整修正，或所謂的「滾動式調整」，來矯正缺失。

果不其然，紓困4.0啟航之日，只要去年申請過、有存摺、今年合乎資格者，立刻有現金直接匯入帳戶，超過360萬人直接受惠，的確比去年進步。但反面意涵就是，只要去年沒申請過的，就沒有直接入帳的貼心服務。而今年被迫直接「歇業」的商家和個人當然遠超過去年，因此「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」申請首日網路就嚴重塞車，必須等候一整天才可能登錄成功。勞動部回應只要7月5日前申請都行，但這種狀況去年就發生過，為何今年還重蹈覆轍？

而在申請資格上，這類勞工必須在前年報稅所得低於40.8萬元，也就是月均收入要低於3.4萬元。這其實是非常嚴苛的標準。試想，這類勞工若前年報稅超過41萬元，但現在歇業完全無現金收入，就會被剔除申請資格，他們將如何度日？又如，一個在幾家超商打工領取時薪的年輕人，生活就依賴這份「非典型工作」，每天在不同店家共打工12小時，每周5天下來月薪是3.84萬元，現在因超商採實名制，生意變差，被辭退了工作，依照紓困4.0根本就拿不到任何補助。蘇院長沾沾自喜宣布，對個人紓困由去年400萬人增加到730萬人，但全台灣就業人口約1150萬人，難道剩下的420萬人收入都沒受到影響，不需要協助嗎？

最離譜的，是對國小孩童和嬰幼兒家庭提出所謂「防疫補貼」，耗費250億元。因家有嬰幼童和有無因疫情衝擊所得，完全是不相關的事，若要對防疫帶來的麻煩加以補貼，那需要長照的老人難道就不麻煩嗎？若住在養老院或長照機構，目前家人完全無法探視安慰，對家人的心理折磨和痛苦可能超過幼童家庭。有人認為這是執政黨要關照比較支持該黨的年輕選民。我們希望紓困政策不要沾上選舉因素，但這種政策設計讓人難以排除這種可能性。

在「世界經濟論壇」前年的「全球競爭力評比」中，我國「政府的遠見」只列79名，屬於第三世界水準；若政府效能無法有效改善，「滾動式檢討」未來會是國人無法逃避的夢魘；而代價必須由全民「概括承受」。

（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）