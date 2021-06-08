中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員後，公開反對國產疫苗7月倉促開打，直言「審查最大的困難就是蔡總統」。沒想到蔡總統只透過總統府發言人張惇涵表達不解與遺憾。一位院士本於科學家良知，坦蕩指名總統干預專業，小英總統竟不敢面對，真是裝睡的人叫不醒！

國產高端疫苗仍在第二期實驗，近期才準備進行解盲作業，蔡總統卻已公開宣示7月底要打國產疫苗。陳培哲感嘆，「在這種情形下，食藥署擋得住總統府的壓力嗎？」小英總統日前只因高端股價跌停就直播說明國產疫苗政策，如今被院士挑明政治干預專業，為何不敢公開召開記者會說清楚？

陳培哲是國際知名的病毒學及肝炎肝癌學者，也是台大醫學院臨床醫學研究所教授，勇於批評蔡政府政治操作，點出高端、聯亞及國光全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，因此7月絕對不可能通過國際的緊急使用授權（EUA），偏偏蔡總統已打包票要打國產疫苗，根本就是趕鴨子上架。

陳培哲雖是民進黨的長期支持者，拋出震撼彈道破國產疫苗真相，卻引來名嘴周玉蔻、綠媒及1450大舉出征，面對排山倒海的抹黑，陳培哲淡然回應「不後悔講了真話」。只是審查委員名單向來不公開，這次竟是周玉蔻蓄意洩露審查委員身分，網軍再發動惡意攻擊，背後是否有國家機器撐腰，值得深究。

最耐人尋味的是小英總統的反應。當她被學者質疑是假博士時，總統府不但召開記者會大秀其論文原稿，為捍衛名譽還對3位學者提告。陳培哲公開點名總統干預專業，這指控涉及全民健康的公共議題，比起假博士的個人聲譽還嚴重，小英竟只透過發言人低調回應，顯然心虛被戳中了要害！