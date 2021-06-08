台灣爆發嚴重的本土新冠疫情，更面臨疫苗短缺問題，蔡英文支持度重挫至第二任期以來最低點。圖為國民黨立法院黨團發動「我要疫苗，台灣要活命」活動，呼籲蔡政府不要再擋疫苗。(圖／羅永銘攝)

自新冠疫情爆發以來神隱居多的蔡總統，近日頻頻開直播、記者會，發表與疫情相關的談話。作為最高領導人的談話理應在疫情引發社會集體情緒慌亂時，發揮引導政策方向、安定人心的作用，可惜的是，無論是從談話內容的高度，還是她說話方式的親切感，顯然並未產生明顯效果。

從5月31日高端疫苗出現第一支跌停板開始，蔡英文已連續開了4場直播，談話的內容除了澄清沒有炒股之外，包括感謝美、日及各界捐贈疫苗、死亡人數創新高，及宣布3級警戒延期，並呼籲民眾端午節不要外出等，全部都是重複中央流行疫情指揮中心記者會的內容，絲毫不見新意，完全見不到總統談話的高度。

其實，蔡總統如果要出面談話，就應對疫情指揮官陳時中所無法處理、難以解決或社會爭議的問題，給出實際的指令。例如疫苗是目前人民最關切的議題，大家要聽的不是蔡英文感謝這個、感謝那個，而是要明確地告訴民眾，何時會有多少數量、什麼廠牌的疫苗進來台灣；如果不夠，政府會採取什麼措施因應。

尤其，郭台銘申請捐贈疫苗案已卡超過1周，面對每日兩位數的死亡人數，蔡總統心中不著急嗎？但蔡英文在日前談及疫苗的直播中，只是平淡地要大家不要酸言酸語，對政府要如何緊急調到疫苗卻毫無著墨，重點根本擺錯地方。老實說，是誰在對郭董的疫苗酸言酸語？不就是1450網軍和綠營名嘴嗎？蔡英文一定有管道要求這些人閉嘴，還需要公開呼籲嗎？她難道不知道人民最期待的是，總統能盡速排除民間進口疫苗的障礙？

蔡英文是指揮官陳時中的指揮官，只要她願意，相信疫苗進口的困難可以迎刃而解。大家早已看出，陳時中雖號稱是疫情指揮官，但他其實只是層峰的傀儡、人形立牌，重大的防疫決策都不是他能夠拍板的，而是有更高的影武者在操縱一切，陳時中只能照本宣科、唯長官的意志而行。

至於行政院長蘇貞昌，外界也很難對他抱什麼期望。一路以來，他最會做也最愛做的就是發哏圖、報利多，例如從宣布紓困1.0到紓困4.0，或是免費施打疫苗之類的事，只要是好康的，蘇揆永遠都會出現在舞台中央，但遇到該負責任的事，他卻腳底抹油「溜」得比誰都快。如此擅於爭功諉過，閣揆也不過就是個防疫的矯情邊緣人。

整個防疫指揮系統已是蔡英文一個人的武林，有不同意見的人，即使如中研院院士陳培哲之類的專家，都會慘遭排擠、甚至驅逐，以圖從此皇城之內一片和諧，一切照朕意進行。既然如此，那蔡英文就要負防疫成敗的最後責任。陳培哲請辭國產疫苗審查委員，直言「審查最大的困難就是蔡總統」，要不要讓未經三期試驗的國產疫苗上陣、要不要開放民間疫苗進口，整個社會都在等蔡英文的一句話！人命關天，總統沒有閃躲的空間。

（作者為資深媒體人）