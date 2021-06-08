蔡英文總統（右）於2020年2月20日視導高端疫苗公司。圖左為總經理陳燦堅。（圖／總統府提供）

連續6天跌停的高端疫苗，8日突然戲劇性演出，一開盤大跌至190.5元後，持續往上攻，約20分鐘後就漲停鎖死到收盤，還有8525張的漲停價委買單。之前會大跌的原因，在於未解盲前，政府就與其簽約購買500萬劑新冠疫苗，無視存在解盲失敗的變數。但就在其疫苗二期臨床試驗結果即將解盲之際，對疫苗有意見的疫苗審查委員請辭，如同排除了上市的障礙，惟政府護航恐加深國人對該疫苗的質疑。

新冠病毒席捲全球，唯有透過接種疫苗達到群體免疫，始能擺脫其侵害。我國先前因防疫成效頗佳，而疏於採購國際疫苗，幾乎將希望都壓在國產疫苗上。然而疫苗研發涉及人體的安全，需按照國際的步驟，即使在疫情最嚴峻期間，疫苗緊急使用授權（EUA）國際也有一定規範，一切以科學數據檢視其安全性，沒有模糊地帶。

然而，蔡政府卻將單純的科學問題混雜政治問題，全力護航高端疫苗上市。蔡總統不但二次親自參訪高端疫苗，5月中更公開表示：「國內疫苗預計在7月底可以開始供應第1波國產疫苗。」未解盲前就宣告疫苗可如期上市；前副總統陳建仁與夫人也參與高端疫苗二期臨床試驗，6月初高調貼文並接受民視專訪大讚試驗過程嚴謹，施打後沒什麼副作用，如同幫高端背書。

政府高調為高端宣傳，但最重要的安全性卻「偷吃步」。去年10月衛福部食藥署宣布「國產疫苗緊急授權許可只需要做臨床試驗第二期，且受試者只需3000人以上」，宣稱是「擴大型的二期試驗」。有別於國際上進行數萬人規模的第三期臨床試驗的期中報告，證明安全性與有效性後才能獲得EUA。原本大家以為是因台灣採購不到國際疫苗才放寬EUA，但根據媒體報導早在去年中就已如此規畫，可見政府完全不顧國人的生命安全。

身為食藥署國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲於5月底請辭審查委員，直言疫苗審查委員會已不能維持獨立性與專業性，最大困難就是來自蔡總統，暗示疫苗審查委員會已無法挺住來自總統府的壓力，因為高層執意要讓高端疫苗過關。但挺綠的學者基於學術良心的言論，竟遭到諸多網軍與媒體圍剿。為了掩護疫苗過關，沒有疫苗專業的網軍竟然可以惡意攻訐權威學術界人士，實在讓人嘆息台灣社會已無理性討論議題的空間。

陳培哲院士請辭，形同是移除高端疫苗的障礙，投資人可能認為解盲將可順利過關，如期上市，並由國人作為第三期試驗的白老鼠，8日股價因而漲停。政府就算要扶植國產疫苗，亦應遵循國際規範，保障國人健康。政府高層赤裸裸以政治干預疫苗審查的行為，民眾已看在眼裡，勢將質疑其疫苗效力，縱然獲政府採購，恐也鮮少人願意注射。受政治護航的國產疫苗只怕也難以承受民意反彈的負作用。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）