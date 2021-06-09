台灣在文化及其創意領域已歷經數十年發展，堪稱卓有成效；相對來說，中國大陸由於文化大革命的衝擊與影響，加之改革開放強調經濟效應，因此在文化傳承與拓展方面，明顯存在缺失。俗話說「富過三代，方知吃穿」，說明文化的培養需要時間積澱，是急不來的。這就使得對中華文化保存完好的台灣有大展身手之機會。

正是基於民心相通極為重要，中共甚至在2015年3月發佈詮釋一帶一路的權威文件中（詳見附錄），特別強調將「每年向沿線國家提供一萬個政府獎學金名額」。這是該文件鉅細靡遺的項目表述之中，唯一存在的具體資料，可見其重視程度。

總而言之，「民心相通」之主要施力方向在於「花錢賺吆喝」（雖然合辦也有經費支出），意圖以各種形式之溝通，加深雙方理念的瞭解，達到降低、排除「互聯互通」當事國的民間阻力與障礙之目的。

這對具備文創基礎又有一顆聰明腦袋瓜的台灣人來說，應是輕而易舉、千載難逢之商機。

誰來幫民進黨打一場「獨立戰爭」？

2015年11月9日，兩岸曾迎來高光時刻，中共總書記習近平與當時的總統馬英九在新加坡會面，雙方就「推進兩岸關係和平發展」交換意見。

習近平於一番「我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟，是血濃於水的一家人」之溫情喊話後，釋放善意的明確提出：「歡迎台灣同胞參與『一帶一路』建設，也歡迎台灣以適當方式加入亞投行」。可惜台灣沒有接住「橄欖枝」，甚至一切美好與希望，於民進黨執政之後化為烏有。

（作者提供）

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眼看著2010年6月簽署，開啟兩岸經貿制度化合作的《海峽兩岸經濟合作框架協議》【注3】已屆期且續簽困難重重，而加入「區域全面經濟夥伴協定」【注4】又基本無望的窘境下，台灣經濟前景實不容樂觀。這根本不能稱之為「邊緣化」，而是置身於脫離地球表面的「邊緣之外」，那才叫一個「慘」字！

可以想見的是，民進黨政府如若仍執著於意識形態，錯失一帶一路之難得機遇事小，全民陪葬的茲事體大。

退一萬步說，意欲依靠自顧不暇的美國人幫蔡政府打一場台灣「獨立戰爭」，是否存在可能性？會不會過於一廂情願？三歲孩提都知道答案。

特別想要強調的是，如前所述，30年前的兩岸對比，台灣堪稱全面領先之絕對優勢，20年前尚有相對優勢可言，現在看來，局部優勢已屈指可數矣，可謂是「30年河東，30年河西」！

更可怕的是，目前僅存的幾項優勢、科目，隨著一帶一路的深化，台灣將完全喪失互補性的可利用價值，屆時的台灣將如何自處？如何「拒敵於千里之外」？（待續）

【注3】

海峽兩岸經濟合作框架協議：簡稱ECFA；2010年1月26日，ECFA第一次專家工作商談在北京舉行。2010年6月29日，兩岸簽訂合作協定。2010年8月17日，台灣立法院通過《海峽兩岸經濟合作框架協議》。它實質上是兩個經濟體之間的自由貿易協議談判的初步框架安排，同時又包含若干早期收穫協議。

ECFA為期10年，2020年6月到期。

【注4】

區域全面經濟夥伴協定：簡稱RCEP，由東盟十國發起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭、印度共同參加（「10＋6」），透過削減關稅及非關稅壁壘，建立16國統一市場的自由貿易協定。它是由東盟國家首次提出，並以東盟為主導的區域經濟一體化合作，是成員國間相互開放市場、實施區域經濟一體化的組織形式。若RCEP成功，將涵蓋約35億人口，GDP總和將達23兆美元，占全球總量的1/3，所涵蓋區域也將成為世界最大的自貿區。