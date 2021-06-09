一般人皆說，王當年是跟華航航務處長劉蘇鐘處不好，認為華航人事諸多不公，一氣而投奔大陸，王這人個性木訥耿直或也有關。蝙蝠中隊隊員後轉華航的李崇善說，他與王等三人是連保，王跑了他要受連坐處分，後來也算了，他沒受影響。

王不能說「劫機」，只能說「駕機」，因為他是正駕駛。王的「駕機」過程甚有趣。他說動客機較麻煩，因此他選貨機，但華航只有兩架貨機，他申請了一個月。那架貨機飛東南亞，從新加坡、吉隆玻、曼谷到香港，在曼谷載了些榴櫣。快到香港時，他叫機員 flight engineer邱明志到下艙去拿幾個榴櫣來分吃。

邱在翻箱倒櫃時，他就對高他一班的董光興副機師說：「老大哥，最近國際劫機事多，咱們好久沒做反劫機演習，就來場演習吧。」董不疑有他，王就拿出個手銬把董的右手拷在機艙的把手上，等邱興沖沖的抱個榴櫣回來，王就告訴他們要把飛機飛到廣州去。邱不從，王說大家會同歸於盡，邱還在吵，董說算了，他是機長，他要怎麼做就怎麼做吧。王就把機安降在白雲機場，過程中並無打鬥。後邱在台記者會上大談英勇抗劫，還秀出腿上紗布，王看了非常不滿，找人傳話來說，邱再胡說他就要公開回應。理論上來說，若兩人真有扭打，飛機又如何平安降落呢？

董光興也值得一提。1958年9月18日第7次台海空戰，他駕駛F-86F擊落一架MiG-17，他拍的那段張照相槍影片被廣為引用。所以事發初，電視台訪問董光興的親友，他們就是表示董擊落過米格機然後落在共軍手中，很擔心他回不了台灣。

後王駕機飛北京受賀，貨機歸還台灣，榴櫣待罪曝放，全爛了。五年後，1991年底，這架飛機起飛時發動機脫落，摔在台北縣的萬里，機員五人罹難。

當年王錫爵的投誠大陸使國府極尷尬。王是戰鬥英雄，飛行王牌，此事大大衝擊三不政策及反共宣傳，只好又賴共匪統戰可惡。其實大陸在1979年就說要三通四流，而國府自稱光明燈塔，復興基地，怎麼反豎起鐵幕，至今仍不肯三通呢？台獨夜行吹哨，實際是反對又說三通是必走之路，則當年王錫爵先行又有何不對？

王錫爵是兩岸「直航第一人」，當時外國記者從北京一個電話打到我的單位新聞局，該局接電後如臨大敵，不知怎辦？怕接了就打破了「三不」的不接觸。後來被迫開放探親，與王錫爵的投奔大陸大有關係。

若說安全要保、敵我要分、漢賊難共，則1986年大陸對台態度與今天又有何不同？若王是叛逃，那今日喊三通，往來兩岸人的不都是？王若駕U-2投誠，說他叛逃尚可，後大陸說和平統一，也確實如此做，台灣也廢除動員戡亂，則王的「偷跑」，與千萬台商一樣，何得謂叛？

要定忠奸正偽，還是要看國家的發展。如果大陸今仍一窮二白，國弱民昧，則王錫爵也無顏見故友同袍，就如「反共義士」如今在台兩面不是人一樣；而若台灣獨立，則王的行為也無可評說，即令舊友相濡，也只剩欷噓，沒啥好談，那已是前朝別國之事，這就如今天去爭論當年國府在聯合國策略是否得當一樣荒謬。

國家認同逆反，是非對錯也扭反，幸好當年沒在聯合國搞出個漢賊兩立，否則今天不正遂賊意？則王錫爵當年的出走，一如中科院張憲義的曝核投美，不正是對國家兩岸有利之事？

我是因李敖介紹識張立義。張夫妻情篤，張在大陸寒窯單身，1982年11月與葉常棣放到香港，張聞妻已別嫁，甚悲。他們不准回台，王錫爵就在飛到香港機會給張立義帶點他妻交的東西，張妻在華航做事，偷偷來香港看他，問張在大陸有沒有成家或至少想過成家，張說都無。張妻抱之痛哭說：「我希望聽到的不是否定的答覆，這樣我可減輕點歉疚。」張妻說願復合，與現夫有約，張生還則歸返。

渡盡劫波兄弟在，1999年慶五十五週年，幼校同學在廬山聚會，張與幾個同學先到王錫爵家住了十天，由張導遊北京，再同遊承德，張立義夫婦穿清朝帝后服，王錫爵站在後面笑著。

張立義的回憶叫「衣冠塚外的我」，他說他與葉常棣「殉職」後，碧潭空軍公墓給他們立了衣冠塚，後知他們未死，就把墓碑移去了，但他倆那塊黃土至今還沒分派出去給別的「陣亡將士」。1990年他們獲准來台，看到這塊墓穴，兩人同聲說：「這大概是要保留著給我們做最終安息之所吧？」。（待續）