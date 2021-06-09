民主之所以寶貴，因為在「順從多數、尊重少數」，同時間也相當具有靈活與彈性。人民可以換掉不合己意的政權，也有一定的秩序在其中，所以是目前全球多數國家的主流價值，但是民主也有其缺陷跟限制。

因為人民可能會有偏見，或者流於感情用事，被政治人物用特定議題和手段去操控、欺騙，最後變成民主只是美麗的包裝，裡面的真實卻是民粹還有政黨利益。

執政黨只是替人民代管我們的國家跟社會，更應該懷著謙卑跟戒慎恐懼的心，好好去珍惜人民給的付託。如今，執政黨卻用話術去操弄，甚至用權謀手段壓制不一樣的聲音，用以鞏固自己的「統治權」。

執政黨應該如何去對待沒有支持他們的選民，用真誠、尊重的心態去面對不同想法的人，這才可以彰顯出他們的民主素養跟智慧。因為就算不能化敵為友，也可以大大地降低心中的敵意跟不滿。而如今，民進黨政府是如何對待他們心中的非主流選民呢？

民進黨全面執政，在缺乏監督的力量跟機制，蔡政府幾乎是隨心所欲。從去年全球疫情爆發以來，在野黨或民間只要對防疫上有不同看法與想法，指揮中心就是以「上對下」的傲慢姿態來回應，甚至連開放進口萊豬也不跟在野黨和全民溝通，這跟蔡英文處於在野時所做出「謙卑、謙卑再謙卑；溝通、溝通再溝通」的承諾完全相反。

民進黨自恃擁有「台灣價值」護身就為所欲為，就算與多數民意作對也不怕！假若這種心態跟風格不改，終將自我毀滅！

近期民眾對執政黨的疫苗政策強烈反彈，導致蔡英文跟蘇貞昌的不滿意度暴增，終於讓民進黨踢到了一個大鐵板。因為人民覺得自己成為民進黨手中的籌碼，政府將人民的健康賭在未來疫情發展，強迫人民朝著他們原先的策略規劃與方向前進。但回顧先前台灣疫情穩定，政府卻未購足疫苗，如今發生緊急情況反不知道調整，而人民只能處在無奈與被民進黨統治之下嘆息。

「謙卑」不該只是口號，民進黨應該懷著惶恐與改過的心，彌補之前犯下的過錯！而不是上自政治人物，下至支持者或者網軍，都對不同意見的人扣上各種帽子，說他們是韓粉、國民黨支持者搗亂，跟中共裡應外合想害台灣等藉口來誤導民眾！

筆者建議執政黨只有真誠的認錯，才能夠挽回失去之民心！如果繼續用各種權謀跟手段去「統治」人民，民意「不滿」的海嘯遲早會淹沒這個傲慢的政府！

（本文作者為金融分析者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※