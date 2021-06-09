近一個月來，台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情明顯升溫，全國防疫警戒升至第三級。影響所及，民眾出門活動頻率驟降，許多相關服務業立刻受到打擊，調整上學上班模式更讓情況雪上加霜。但就在此時，6月4日行政院主計總處卻將2021年台灣經濟成長率預測值上修0.82個百分點至5.46％，創下2011年以來新高，出乎許多人的預料。

確實，若僅考量到今年5月中旬疫情爆發前，台灣疫情遠較海外輕微，景氣回升與股市創高的財富效果助長民眾買氣，加上主要出口市場復甦強勁，新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣也同步升溫，帶動相關投資活動，使今年1～5月各項高頻數據表現亮眼，首季台灣經濟更出現超乎預期的高成長，主計總處因而上修全年成長預測，可謂合理。

進一步比較6月預測與2月預測可知，主計總處下調疫情開始肆虐的第二季GDP成長率0.23個百分點至6.93％，並根據已發生的事實，調升第一季成長率2.72個百分點至8.92％。同時，基於「疫情並不影響以出口為主的製造業生產活動，且第三季疫情可望在政府管制、國人自律與疫苗施打下獲得有效控制」的核心假設，分別上調第三、四季GDP成長率至3.33％、3.16％。在支出面各項目的數字調整邏輯上，亦大致如此。

像是基於疫情爆發，防疫層級提升，嚴禁群聚與外食，大為衝擊零售、餐飲及旅遊等民生經濟活動，調低第二、三季民間消費成長率預測，但在加計行政院院會通過首波紓困4.0特別預算2,600億元所帶來的激勵效應，與對第三季後報復性消費重現的預期，調升第四季成長率；又或是在前述核心假設下，復考量美、歐、日、中等台灣主要貿易往來國家因疫苗陸續接種，疫情再起風險可望降低而使經濟前景轉好，有利台灣外需並刺激相關投資，遂分別調高2021全年台灣民間投資、商品及服務輸出成長率預測。

只是，即使主計總處上修2021年台灣經濟成長率預測值似有所本，卻仍過於樂觀。原因有四：

一是隨著疫情在全台擴散，染疫人數激增，短期內難以完全截斷病毒傳播鏈，確診案例清零的機率偏低，疫情拖累國內經濟已是必然。尤其是目前已有多家電子廠傳出移工群聚感染，迫使全公司停工消毒，而後續的員工隔離與治療、復工後的分艙分流，又難免削減生產效率，讓原已供不應求的半導體供應鏈更加吃緊。更麻煩的是，想要有效控制國內疫情，唯有加速接種疫苗以達群體免疫一途，但台灣進口疫苗數量太少，且國產疫苗仍在第二期試驗階段，能否成功解盲尚未可知，導致接種進度相當落後，加上第三級警戒時間再延長至6月28日，更易使民眾防疫心態因彈性疲乏而鬆懈，或難再承受形同被禁錮的壓力，都不斷挑戰主計總處的核心假設。

二是就經濟預測而言，其核心假設的取向將支配預測結果。而本次主計總處在台灣缺乏有效且足量疫苗可供接種的情況下，就擬定了出口與製造業動能無礙、第三季疫情可控等一味樂觀的核心假設，顯有思慮不周延的問題。再者，面對傳染病這等非經濟因素且影響巨大的外部衝擊時，擁有國家資源的官方預測單位絕不能單從社會科學的角度思考，或僅憑慣常使用的計量模型做預測，而是必須在充分納入公衛專家的知識與經驗後，針對樂觀與悲觀光譜上可能發生的情境加以分析，更務實地擬列出相應的核心假設，再據以執行預測。

三是主計總處上調後的2021年台灣經濟成長預測值，加上躉售、消費者物價上漲率同步調升，都指向今年台灣存在正向產出缺口。基此，在做預測時，不能僅考慮到需求面好轉因素，也必須顧及供給面的狀態（如水、電力、勞動力等生產要素是否均能到位）與疫情發展，才能讓最終的預測數值精準合理，不致因只著眼於需求面回暖，遂樂觀地做出偏高的預測。

四是主計總處列出的五項主要不確定因素，對今年台灣經濟成長表現的影響極不相稱，且對國內及全球疫情變化、疫苗施打進展，與各國防疫措施放寬時程此一首要變數竟著墨不深，反映內部缺乏具體看法。又將各國財政與貨幣政策走向及其後續效果；美中貿易及科技爭端的後續發展，與國際間地緣政治關係之演變；油價、原物料價格走勢及國際股匯債市波動；國際間碳中和、碳交易及邊境稅之發展進程等中長期影響要素，與最重要的疫情變化並列，儼然輕重不分。

無論如何，主計總處對今年台灣經濟成長率的樂觀預測若能成真，自然是好事一件。但在疫情持續延燒、確診與死亡人數不斷動搖人心的此刻，值得信賴的疫苗能否加速到位、民眾能否儘快獲得接種機會而免於染疫恐懼，都遠比打造漂亮的經濟成長率數字更有意義。畢竟，拯救台灣人民寶貴的生命，才是執政者應時時掛在心上的第一要務。

(工商時報)