這次的參訪我從報名前就一直非常期待，直到出發前一晚我還是興奮的輾轉難眠，到了機場我帶著重重的行李以及一顆既期待又緊張的心和大家會面。在經過層層嚴格的安檢我們終於坐上飛機，一路上晴空萬里，放眼望去藍天白雲真是飛行的好天氣！我們飛過台灣海峽穿越高山抵達西安機場，一落地我們就看到接待人員正等著我們，我們開心的和他們打招呼互相認識，西安的旅程就此拉開序幕。

在機場外我們搭上大巴前往我們這趟旅行的家「皇城豪門酒店」，路上我們可以看到大大小小的黃土堆坐落在我們車窗的左右邊，導遊告訴我們那些都是古時候一些官員的墓，我們誰都沒有想過這一堆堆的土包竟然就是墳墓，並且就在機場的附近，想到這裡我不禁讚嘆這有著中國一半歷史的古都西安到底藏有多少令人驚訝的歷史文物。

抵達酒店後已經是晚上了，雖然機場離酒店的距離並不遙遠，但是因為是下班的尖峰，所以整個西安城都擠的水洩不通，也難怪西安也有「堵城」之稱。

很快就到了晚餐的時間，我們一進到飯店的餐廳就覺得香氣撲鼻，令人食指大動，我們趕緊找到一個位子坐下，拿著一盤堆得像一座小山的食物狼吞虎嚥起來，飽餐一頓後我們到附近的街區逛街，西安的夜景美得讓人驚嘆不已，古色古香的城牆點著LED燈看起來就像是過去和現代的結合，第一次看到這樣的景色竟然讓人察覺不到一絲違和感，街上賣的小吃也無不讓人垂涎三尺，就連剛吃飽的我們都忍不住再去買幾串烤肉，對於一切都感到新奇的我們逛到接近查房的時間才回到酒店。

在西安參訪時我們看了許多的歷史古蹟，其中最令我印象深刻的當然就是兵馬俑，看到兵馬俑後我們深深體會到中國前人的聰慧和巧奪天工的手工技術。

再來就是乾陵和茂陵了，從酒店到乾陵大概開了兩個小時的車，我們一下車就能感受到唐代帝王的氣派，雖然沒有辦法看到武則天和李治的陵墓，但是還是有進到唐代公主的陵墓裡欣賞裡面的壁畫和棺木，也算是過足了癮。

至於在茂陵，我們同樣無法進入漢武帝的陵墓，只能到旁邊的陪葬霍去病墓看了許多著名的石像，其中最令我印象深刻的是「馬踏匈奴」，這個石像我之前就在歷史課本中看過了，沒想到親眼見到的感覺更讓我覺得驚奇。除了陵墓，我們還登上了西安城牆，在那裡我們由上往下俯瞰整個西安城，在城牆上我們就如同進到了古裝劇中，很是讓人新奇。

然而看過了歷史古蹟，接下來當然少不了現代的新科技，我們到達高新眾創中心去參觀新一代的技術，在那裡有先進的VR技術和3D列印機等，我們體驗了帶著VR眼鏡玩遊戲的刺激，也見識到了中國大陸在科技這一塊的快速進步。

體驗過技術的進步，我們當然也要見識一下中國的人文，因此我們到達了西安交通大學，在那裡我們看到了中國大學生的求學積極，也感受到他們的壓力，和他們的學生在學生餐廳用過午餐後，我們更了解了大陸的教學方式，甚至是為何他們能在短短幾年就能不斷締造佳績，躍上世界第二的舞台。享受過科技的衝擊，當然也要飲水思源，我們到達黃帝陵參加祭祖活動，整個祭祖的過程中給人的感覺是十分莊嚴且氣派的，我們也見識到了中國人對祖先的敬仰。

要說西安只有古蹟的話，那你就大錯特錯了，我們登上了由著名小說家金庸寫下的華山論劍的華山，在華山的西峰上我們留下了足跡，至少在別人問起我們到過中國五嶽中的哪一嶽時，我們能驕傲地回答：華山。

這八天七夜，我們享受了最高的禮遇、看到了最寶貴的遺產、體驗到最道地的西安文化，我想我會永遠記住這趟充滿歷史的參訪活動，不是為了玩而是去學習。（陳柔伊）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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