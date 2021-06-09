號稱台獨理論大師的林濁水幾十年下來，意識形態還是依舊，筆鋒間也依然沒有血、沒有肉、沒有感情。如同以往，他只知道喊台獨，而全然不在乎台獨可能給台灣帶來的災難。

林濁水最近撰文談及疫苗問題時，仍然延續著蔡英文、陳時中的基調，認為是因為中共在打壓，台灣才取不到疫苗，且認為批評蔡英文政府不接受國際疫苗捐贈，就是「逼台灣政府人民一齊向中共低頭」。

這樣的邏輯很奇怪，為何接受國際捐贈疫苗就是向中共低頭？我想請問，難道台灣的獨派打了上海復星公司代理的德國BNT疫苗，就會變成統派？打了大陸的國藥疫苗，就是向大陸低頭了？如果這個邏輯成立，名歌手蕭敬騰和幾十萬在大陸打疫苗的台灣人，不就全是向中共低頭的統派了？

林濁水的發言與另一位台獨「勇士」蔡丁貴愈來愈像了，他們都是「勇敢」的台灣人。蔡丁貴已經跑到美國去打疫苗，卻在號召台灣年輕人勇敢接受高端疫苗第三期人體試驗。不知道林濁水是否已經打了疫苗，但他滿腦子的想法，與蔡丁貴沒有差別，仍是恐中、仇中的情緒。

立法委員葉毓蘭在批評美國、日本後表示歉意，林濁水立刻喊「讚」，並藉以諷刺她在國民黨內是「巾幗大勝鬚眉」，並故意說「此情此境，令人感嘆藍營簡直就是習近平說的『竟無一人是男兒』」。從谷歌搜尋中，習近平沒有這麼說過。什麼時候，以理論著稱的台獨大師也開始放「假新聞」了。

更卑劣地，林濁水還故意挑撥說「江啟臣，張亞中化」了。在很多論述立場上，張亞中與江啟臣的確有差別，但是在捍衛台灣人民健康、生命安全、爭取疫苗時，應該沒有差別。在我看來，台獨理論大師林濁水對於疫苗的論調倒是愈來愈陳時中化了。

林濁水先生已經有年紀了，以他的人生歷練，應該知道什麼是人命關天，什麼是人飢己飢，人溺己溺。面對災難時，不應該站在痛苦的人民身旁，向政府請命嗎？在政府輕忽疫情時，不應該多給政府一些鞭策嗎？為何只是為了意識形態，就以調侃在野黨為樂呢？

民進黨想把疫苗的問題，操弄成兩岸的政治問題。正如同我說的，兩岸問題如果不能解決，台灣永無寧日。藉此我想向台獨理論大師林濁水先生下個戰帖，來進行一場「兩岸論述大辯論」如何？經由這場辯論，應該可以看看誰的理論多麼脆弱，多麼蒼白，誰才是真正的愛台灣！

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