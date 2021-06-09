疫苗是病毒的剋星，在新冠肺炎疫情嚴峻的時候，疫苗可以保命及保持國家實力，因此世界各國都在搶疫苗，英美大國擁有醫藥生產的實力，有多家的藥廠在短時間內就研製出疫苗，雖然沒有完成第三期人體試驗的評估程序，就用緊急授權方式開始廣泛的施打，這些國家把生產的疫苗，優先用來保護自己的國民，多餘的才外賣或捐贈他人，所以，一個國家能夠自己生產疫苗是有多麼重要。

台灣的生技產業也有雄厚的基礎，這次疫苗的競賽，也很早就參與，在去年年底，就有兩家公司做完第一期的人體試驗，且通過達到了安全及產生抗體的標準，並進入擴大的第二期人體試驗，第二期的人體試驗所需的試驗人數，原本只需約300至600人，但這兩家試驗的人數增加到約4000人，希望更能看出疫苗的安全性及有效性（抗體的產生），近日將解盲國產疫苗的人體試驗，都要委託國際CRO（Contract Research Organization）研究合同機構來辦理，所有的實驗資料都由CRO公司來整理分析後，再交給我國食藥署的審查小組來做最後的判讀，具有國際的公信力。

國產兩家疫苗的製造方法，是採用基因工程技術，在試管內生產疫苗用的抗原蛋白，聯亞疫苗主要成分含有，病毒吸附在細胞上的受體結合區（RBD, Receptor Biding Domain）的一段約200個胺基酸的胜肽，並串接一段抗體分子的Fc片段的多重胜肽。高端疫苗的主要抗原成分，是以包含了全長1273個胺基酸，並自行摺疊成三單元（Trimer）的棘蛋白（spike protein），這兩種疫苗都是選取病毒的一部分重要成分，來做疫苗的主要成分，故稱次單位疫苗（subunit vaccine），目前已用在人類的次單位疫苗如，B型肝炎疫苗（1986年）及子宮頸癌疫苗（2006年）等，這類疫苗都已在人類使用多年，安全性及保護效果都很好，以及免疫後效果的持續性可長達數年，因此國產的新冠肺炎疫苗如獲准上市，它的安全性及保護力，國人應可安心使用。

輝瑞、莫德納及AZ都是新一代的疫苗，第一次嘗試使用來預防人類的疾病，前兩種疫苗用mRNA做疫苗的主要成分，屬於RNA 疫苗。AZ則用腺病毒載體插入新冠肺炎病毒棘蛋白的基因，插入前先將棘蛋白的RNA轉變為DNA，因此AZ可稱為載體疫苗，RNA疫苗進入人體細胞後，在細胞質內轉譯產生完整的棘蛋白，游離出細胞外，再進行免疫反應、產生殺死新冠肺炎病毒的中和抗體，而載體疫苗在進入人體細胞後，必須到達細胞核內，再進行兩個步驟，轉錄及在細胞質內轉譯來產生棘蛋白抗原，同樣的在體內進行免疫反應來產生中和抗體。

國產高端疫苗，將核酸疫苗在體內產生棘蛋白的過程，在體外的生物反應器內進行，來生產完整的棘蛋白，核酸疫苗第一次使用在人類來預防病毒性疾病，它的免疫保護力能持續多久還不清楚，但次單位疫苗使用在人類來預防疾病已經很多年了。

澳洲科學家今年5月17日在《自然醫學》雜誌發表一篇，將新冠肺炎疫苗注射後的抗體量與保護感染力的關連性論文，他們收集世界7家已經WHO認證，上市疫苗的第1、2、3期人體試驗的抗體產生情形及保護力結果，以及自然感染恢復人的血清抗體力價，來分析做出一條曲線，以後新研製的新冠肺炎疫苗，用在第一、二期人體試驗的抗體力價，就可參照這條曲線，來判定疫苗的保護力及效果，因此有機會不必做繁雜的第三期人體試驗。

《自然醫學》雜誌發表的結果，在5月26日WHA第74屆的會議中討論，大部分的國家都同意用這種方式來評估新冠肺炎新疫苗的效力，當然我們國產的疫苗，也可以用這種方法來評估。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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