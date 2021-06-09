如果你關注美國疫情，就不難發現一個非常「怪異」的現象，那就是：一方面，於整個2020年裡，美國在新冠疫情防控上可謂乏善可陳。在該時期，醫學正確遭遇了空前危機。以至於疫情嚴重失控，導致其確診率和死亡率居高不下。以至於《華盛頓郵報》專欄作家馬克斯·布特（Max Boot）在其評論中，不無沮喪的寫道：「美國仍然是最富有的國家，但諷刺的是，在某些方面卻更像是一個『第三世界國家』」；

而另一方面則是，美國的核酸檢測量異常驚人。據美國約翰斯.霍普金斯大學（JHU）數據顯示，截至美東時間6月2日17時24分，美國新冠肺炎確診病例累計達3330萬3472例。而美國的新冠病毒核酸檢測陽性率大約為8-10%，這就意味著，自實施核酸檢測以來，全美核酸檢測累計數量約為3億人份，這相當於給3.33億美國人做了一遍全員核酸檢測。

事實上，一開始美國的新冠病毒核酸檢測並不順利。2020年2月底時，全美日均檢測量還不到400例，這在當時只是南韓檢測量的零頭，當時南韓日檢量已達萬例。之所以會如此，一個重要的原因是：當時美國疾控中心（CDC）僅允許位於亞特蘭大市的疾控中心總部進行檢測。雖然，早於該年2月5日，CDC便將檢測試劑盒下放到州、郡和城市層級的實驗室。但按照規定，無論樣本在哪裡採集，但檢測權卻始終在CDC總部。加之CDC又指定只能用自家研製的試劑盒……結果便是效率不高，狀況還頻出，以至1、2月檢測量總計不到1000例。

這引發了輿論的廣泛批評，在各種質疑聲中，美國食品藥品監督管理局（FDA）終於於該年2月29日發文，宣佈開放民間力量，允許私營部門進場。正是在這樣的背景下，包括私營檢測巨頭Quest和Labcorp在內的第三方檢測機構，開始全面參與到核酸檢測中來。隨著私營部門進場而來的是，美國核酸檢測數量的猛增。據美國「冠狀病毒跟蹤項目」數據顯示，到2020年9月19日，該國日檢量達106萬人次以上。

當然，檢測不能只靠檢測巨頭，還需檢測產業鏈上的其他價值鏈段，如檢測儀器、試劑盒的製造商的配合。 在美國FDA發佈「鼓勵民間力量加入解決新冠病毒檢測」後24小時內，瑞士的百年藥企羅氏製藥（Roche）的病毒檢測儀器被獲批投入新冠檢測。羅氏研發的Cobas8800一天能檢測4128個樣本，是一般的PCR檢測儀一天檢測數的四倍。

更為要緊的是，隨著私營機構的入場，整個檢測技術也在快速迭代。在私營部門尚未允許入場前，美國CDC要求所有的樣本在醫院採集後，須統一送到CDC總部進行檢測。採樣、運輸，到最後出檢測結果，前後需時至少3天。

而私營機構入場後，檢測方式快速迭代。為減少醫院的交叉感染，免下車採樣技術被引進。最先行動起來的是沃爾瑪和大型連鎖藥店CVS等私營企業，它們參與設立流動檢測點，患者不用去醫院，直接開車到各檢測點，然後在自家車上便可完成採樣。

免下車還只是第一步，為減少樣本的運輸時間，加州的Cepheid公司最先發明便攜式檢測儀器。這種儀器首次實現在採樣現場就能進行病毒測試，並可在45分鐘內出結果。其後，雅培直接研製出了集試劑盒和檢測於一體的儀器，使得檢測速度又進一步提高。在2020年4月時，川普就利用這種試劑盒進行了自己的第二次檢測，證實其5分鐘可出陽性結果，15分鐘出現陰性結果。

正是由於大量私營部門的廣泛參與，使得美國在核酸檢測領域讓人印象深刻。在相互競爭中，各家私營機構活力四射、推陳出新。對遏制病毒傳播，對疫情的控制，做出了巨大貢獻。這於2020年美國那令人沮喪的疫情防控而言，算是難得的一抹靚麗顏色。這一幕事實上在中國也發生著。

當前，廣東散發的本土新冠疫情，呈現傳播鏈延長，變異株傳播力強等特點，極大地增加了阻斷病毒傳播途徑、切斷感染鏈條的難度。於當前而言，加大核酸檢測力度，對遏制病毒傳播，無疑是至關重要的，因為它將有助於人們盡快掌握病毒傳播軌跡，切斷感染鏈條。正是基於此，廣州、深圳、佛山等多地陸續開展全區全員核酸檢測。一時間，廣東省核酸檢測需求大幅度增加。

事實上自去年疫情爆發以來，為解決這一難題，廣東方面便積極推進供給側結構性改革，以此來擴大有效供給，以期滿足大幅增長的核算檢測需求，全力以赴加速打贏疫情防控攻堅戰。作為這一政策措施中的重要一環，便是開放民間力量，讓包括金域醫學在內的私營檢測企業入場。

如今，在國家呼吸醫學中心、廣州實驗室指導下，金域醫學等單位共建的四組「獵鷹」氣膜方艙實驗室，在廣州體育館初步搭建完成，於6月2日全面投入使用，3日起正式開始核酸檢測。

這是自2020年新冠肺炎疫情發生以來，廣東首次投入使用方艙實驗室。本次體育館會搭建四組氣膜實驗室，日檢量可超12萬管，結合目前位於荔灣區的集裝箱移動實驗室、「獵鷹號」移動實驗室和集團總部生物島中心實驗室，金域醫學廣州實驗室的日檢量將達26萬管。如使用1:5或1:10混檢方案，這一檢測能力將提升至單日130萬、260萬份規模。這無疑將明顯提高廣州及周邊地區的核酸檢測能力，對遏制病毒傳播，打贏這場疫情防控戰至關重要。（作者為廣東省生產力學會副會長，廣州大學南方治理研究院特聘研究員）

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