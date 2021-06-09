傅建中（右）與作者戴瑞明，1998年遊佛羅倫斯合影。（戴瑞明提供）

《中國時報》前駐美特派員傅建中先生今年5月6日在華府逝世，享年80有3。對經常與他保持聯絡的我而言，很難接受這個突如其來的惡耗。記得還是今年1月間，我打電話想和他聊聊新冠肺炎對他生活的影響，電話那端傳來要我留話的錄音，我沒照做，準備過幾天再試。沒想到突然從華府朋友那裡得知，建中已因急病住入加護病房，接著又傳來他轉入普通病房的好消息。病情有起色後又轉到老人安養院休養，我滿心以為他應該很快可以康復出院回家。不料，他卻一再表現出拒吃拒喝的厭世態度，令人難以置信。就這樣，建中竟然告別了這個他熱愛的世界，怎能不嘆人生無常！

與建中相識，早在1966年5月由香港航向夏威夷的美國威爾遜總統號郵輪上。那年我們都有幸考上了美國政府全額獎學金，以交換學生的身分準備前往火奴魯魯的夏威夷大學附設東西文化中心進修。當時，越戰正殷，美國活力鼎盛，出手大方，特別安排我們這些亞太國家地區獲得獎學金的年輕人先到香港會合，接受英文分級測驗，再一起搭郵輪經日本長崎、神戶及橫濱到火奴魯魯。在將近兩週的航程中，除了由中心派專人向我們介紹美國國情外，六月太平洋，風和日麗，平靜無波，在寬大的甲板上，我們從台灣去的15位男女同學，聚在一起相互認識，建中一路盯著我的江浙國語做話題，取笑我，逗得同學們哈哈大笑。這幕歡樂的場景，距今竟已55年，怎不令人唏噓！

在中西文化中心，從亞太地區去的同學與從美國大陸來的同學約有三、四百人，建中非常活躍，從他流暢的英語，挺拔的身材，卓越的領導力，廣受同學們的歡迎與支持，當選了中心的國際學生會會長，果不負眾望，做得有聲有色，為國爭光。

在東西中心兩年交流與學習期間，建中和我都是夏大美國研究所的研究生，常在一起上課和參加各種活動，相知相識更深。1967年暑期我們一起到美國大陸參訪，之後我們都各自申請到心儀的名校上暑期班和冬季一個學期選修學分。1968年6月，我們同時獲得美國研究所碩士學位。根據美國政府的規定，期滿後我們必須離美返國服務，履約我們促進彼此相互了解的義務。我返國後，政府分發我到外交部服務，以迄2004年請辭退休，服務公職歷36年。

建中沒回國，中央社派他到該社華府分社擔任記者，1977年應聘擔任《中國時報》駐美特派員，直到2008年退休，長達31年之久，仍筆耕不輟又10年，時間之久，恐打破紀錄。建中寫的「華府看天下」和「華府往事」專欄，舉凡人物、析論美國外交動向，廣受讀者重視與喜愛。誠如中時副總主筆陳琴富日前在其紀念文中所說的，建中寫下了「外交史另一篇章」。

這些年來，建中曾多次回國與老友相聚，我有多次機會和他促膝長談，話題總離不開一個，就是希望他答應寫一本有系統的回憶錄，記錄他在華府超過半世紀的所見、所聞、所思，評述美國對華政策暨美國對台灣兩岸關係的演變，使讀者了解國際政治的詭譎多變，知所警惕！

可惜，建中還沒認真考慮老友的建議，就匆匆走了，不知帶走了多少不為人知的外交秘辛，怎不令人感到遺憾！（作者為中華民國退休大使）