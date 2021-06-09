功敗垂成之王永慶「海滄計劃」

台塑集團已故創始人及掌舵者王永慶曾於1986年向台灣政府提出計劃在雲林麥寮興建第六輕油裂解廠（簡稱「六輕」），不料遭到當地居民強烈反對，並發起大規模示威抗議活動。眼看著化工企業在台灣經營越來越困難，王永慶只好將目光投向海外。

大陸為王永慶「一路開綠燈」

這個時候大陸改革開放的熱潮如火如荼，且台灣亦已逐步開啟兩岸互動，分別於1987、1989年允許台灣人赴大陸探親及旅遊，於是1989年11月30日，這位台灣當時的首富及石化業巨頭，便踏上了前往大陸展業的征途，並受到鄧小平、楊尚昆（時任國家主席）、李鵬（時任國務院總理）、朱鎔基（時任國務院副總理）等政要接見，可見大陸對其來訪期盼之深。

經過一番實地考察之後，王永慶決定選址在廈門的海滄，鄧小平親自決定釋出1萬公頃土地、準備5,000公頃的漳州土地支持，並計劃將兩塊土地合起成立特區。足可說明共產黨對「海滄計劃」的無比強大之信心與決心，亦凸顯當時百廢待舉的大陸，是如何寄希望於台商對改革開放所可能帶來的別具意義之效益。

一切順利必有「貓膩」

根據北京清華大學台灣研究所研究員黃德海撰寫的《篳路藍縷：王永慶開創石化產業王國之路》一書中披露，為凸顯王永慶「登陸」投資的意義，大陸把王永慶準備在海滄投資的石化項目先是命名為「1130工程」，後來一律改為「901工程」，前者是紀念王永慶1989年11月30日首訪大陸，後者則在紀念「海滄計劃」在1990年1月開始商談，可見重視程度。

為了回應大陸的鼎力支持，王永慶也作了「交心式」的表態：「與其到國外投資，不如將資金投到大陸，即使丟了，也是丟在大陸。『901』工程大概要做5年，我現在73歲，等我83歲時，就到廈門來定居」。

上述種種，均為雙方當時的「濃情密意」寫下最好之注腳。

非僅如此，為了順利推動「海滄計劃」、解除王永慶的各種疑慮，共產黨不但將本來考慮在大陸各省設置的14個輕油裂解廠計劃項目全部停掉，還破例核准王永慶臨時提出的產品由百分百外銷，轉為百分百內銷的苛刻要求。

經過3年磋商，1992年11月6日，雙方終於就海滄投資條件達成共識，時任國務院總理李鵬還為此在釣魚台國賓館舉行盛大宴會，慶祝合作順利、成功，並作好隨時與王永慶簽署合約的實質準備。（待續）