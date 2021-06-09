國民黨立委賴士葆要求陳時中為放寬3+11下台，陳時中回以「不是立委說了算」，講的也沒錯。只是，那誰說了算？

如果放寬3+11沒錯，為什麼指揮中心12日要改回5+9？可見指揮中心自己也知道，3+11是不對的。

陳時中又說， 3+11不是本波疫情的破口，「源頭正在查驗」，這未免官腔。3+11不是破口，那就表示諾富特群聚是破口，是鄭文燦要負責；但陳時中又不敢點名鄭文燦，吞吞吐吐，只能說背後政治力的掣肘，複雜到難以想像。

疫情以來，陳時中有功勞也有苦勞，現在希望由蘇貞昌來擔任指揮官，不是否定陳時中，更不是肯定蘇貞昌，而是希望幕後的政治黑手走到台前，自己負起責任。

去年查辦彰化縣衛生局，推掉東洋代理的3000萬劑BNT疫苗，今年放鬆3+11，護航國產疫苗不用三期，這些決策的背後，都是政治、政治、政治，而非公衛考量。

既然陳時中沒有完整的權力，就不如讓真正有權力的人來做吧！

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