台灣疫情爆發以後，疫情指揮中心每天公布的數字裡，最令人震驚的不是始終居高不下的確診人數，而是不斷攀升的死亡人數。5月15日雙北提升到三級警戒時，當時的累積死亡人數是12人。然而到了6月8日，累積死亡人數已經超過300人，致死率是高於全球平均的2.8%，而且每天在上升。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳對此表示，台灣的致死率跟全球數據相比確實比較高，不過這樣單方面的比較，準確度不高。因為死亡率還受到病人族群、病史，以及重症醫療量能難負荷等因素影響。陳時中也強調，不希望致死率居高不下，但是該怎麼讓死亡數目下降，指揮中心仍在努力中。指揮中心的這番言論，與蔡總統面無表情錄給國人的信心喊話一樣，只有讓國人更加焦慮。因為顯然我們的政府目前並沒有具體的解方。

張上淳和陳時中的回答或許符合科學邏輯，也明白說出了台灣現在醫療資源的窘況，但背後的成因，不就是因為蔡政府和疫情指揮中心當時不夠積極防疫才會造成的結果嗎？真的不要再用「過去一年半台灣做得多好」、「在全球疫情肆虐之下，台灣已經撐很久了」云云，來替政府的失職解套。

因為國人這麼積極配合政府的要求、互相提醒，替政府爭取到這一年半非常充裕的準備空間和時間，但這段時間政府到底做了什麼？放了3+11的破口造成疫情大爆發，結果現在醫療量能緊繃、死亡率不斷攀升，政府給人的感覺卻是漠不關心。而現在最重要的疫苗雖說老早就已經下訂，但根本不知道什麼時候才會來。

陳時中6月8日原本說，8月底會有1000萬劑疫苗可用，其中國產疫苗只占大約100萬劑。但後來記者提問時他又改口，說國產疫苗只會占不到其中５成。言下之意就是，搞不好到時候那1000萬劑裡面幾乎都會是國產疫苗，因為國外疫苗根本到不了。

現在是因為美國和日本捐贈疫苗給台灣，高危險族群的燃眉之急才稍稍獲得緩解。但指揮中心是不是也應該回答一下，如果現在我們手邊的疫苗都要人家捐才能拿到，那一開始花錢買的疫苗到底在哪裡？若廠商給不出貨也給不出交期，難道就只能痴痴等待嗎？

這個時候肯定又會有人跳出來要說，我們就是地小人少啊，加上疫情跟其他地方相比，確實也沒有「那麼嚴重」，再加上對岸打壓所以才買不到疫苗，都是國際政治的因素、不能怪政府等等。可是退一步想，這些問題是今天才有的嗎？台灣除了台積電，在國際現實的處境不是早就這樣了嗎？對岸對台灣的諸多阻撓和統戰操作，也不是一天兩天的事情了。選這個政府出來就是要來解決這些問題的啊，不然選他們出來做什麼？

（作者為口譯工作者）

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