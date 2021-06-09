隨著台灣新冠肺炎確診、死亡人數增加，蔡政府的謊言及詐騙手法也一一揭開，根據台灣民意基金會5月25日公布的民調結果顯示高達84.5%民眾擔心家人感染新冠肺炎，52.8%認為疫情失控主因為「人禍」。對照蔡政府刻意淡化「3+11」的決策過程，民眾似乎並不買單。破口既已造成，本來疫情若能控制得當，民意自然會大幅回升，但一連串的甩鍋及政治謊言、事實驗證，已讓蔡政府的醜陋真相被逐一掀開。

首先在國內防疫的部分，指揮中心樣樣號稱超前部署，行政院也一直不斷以「有政府會做事」的大內宣標語來說服民眾，沒想到疫情大量爆發後，先是快篩站設立與否，再是國內醫療量能的崩潰，緊接著則是防疫旅館、隔離的安排，當中央發現已經控不住了，乾脆就一句｢尊重地方政府｣，讓地方政府自行承擔，更誇張的是每日公布的新增確診數竟還有新發明的「校正回歸」，並指稱是地方政府上報延遲，這不就是官僚文化中典型的「長官不會錯、下屬背黑鍋」？

再來是疫苗取得的部分，蔡政府一直不斷宣稱疫苗採購足夠，卻沒想到至今國內所獲最多疫苗竟是由日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，過去蔡政府不斷宣稱疫苗購買困難、獲得中國阻撓，沒想到直接被鴻海創辦人郭台銘打臉，先以超越藥事法規定的八項應備文件刁難，最後再以須取得原廠授權書為由卡關。而正當郭董努力為疫苗奔走之時，行政院長蘇貞昌9日在立法院答詢又輕佻的說「疫苗跟口袋裡的錢不一樣，必須滿足三個條件：一、要看原廠有沒有貨。二、要看人家要不要賣。三、要看人家願不願意賣給郭董。」國際疫苗情勢瞬息萬變，中央對有心者先卡關，再酸言酸語，完全無助疫情！

而針對國產疫苗，政府竟然在尚未解盲成功就下單買進，蔡總統更是出面護航。卻沒想到中研院士、國產疫苗審查委員之一的陳培哲博士跳出來針對國產疫苗提出質疑，陳教授更直指最大的壓力來自蔡英文，陳時中部長也隨後承認當時研發時「確實沒有能力做mRNA疫苗」。而這段完全以科學為出發、專業性的質疑卻隨即遭到綠營名嘴及1450出征，更拿陳教授擔任大陸藥廠顧問來潑政治髒水。回過頭來看陳教授的學術成就及資歷，這些名嘴及網軍豈可比擬？更別說陳教授一門三傑，三位兄弟都是台大教授，兄弟三人也都與綠營關係深厚，簡單來說就是「綠到出汁」，這樣一位顏色正確的學術泰斗，卻為了台灣疫情前途的專業發言而被政治抹黑，抹黑者良心何在？

正如台灣民意基金會董事長游盈隆所言，陳培哲的請辭將高端疫苗問題直接推上火線，也將蔡總統及指揮中心護航國產疫苗政策的正當性及相關疑問攤在社會大眾面前。中央先是政治防疫，後有政治疫苗。中央不思循序漸進要求藥廠完成完整三期試驗，卻只想在二期試驗結束後緊急授權使用（EUA）並施打，陳教授的發言坐實了高端就是政治疫苗！對照高端苗股價連六根跌停後的連兩根漲停，原來台灣民眾在政府眼中竟只是三期試驗的大型白老鼠及利益取得者嗎？誰敢打這樣的政治疫苗？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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