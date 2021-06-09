近來有許多人會在看了或聽過每天下午2點鐘中央疫情指揮中心召開的記者會之後，再等著看看或聽聽3點半之時，由台北市長柯文哲主持的疫情記者會，比對一下雙方的說詞。

從網路聲量看來，柯文哲講話所獲得的好評或支持度，明顯壓倒由衛福部長陳時中領軍的5人小組的發言，特別是在柯文哲的講話批評或槓上中央的時候。所以，網路上就有了防疫工作「柯式語錄」或「柯P十大金句」對上「五漢廢言」的說法。

柯文哲的講話為何受到肯定？不外乎相對的專業和真誠。就疫情防治所需要的專業來說，主持過台大醫院急診室和重症加護病房業務的柯文哲，的確展露了比牙醫師出身的陳時中要高明的表現。但是，更令人喜歡和信服的，是柯文哲真誠坦率、沒有太多政治算計的講話態度。

新冠肺炎疫情發生以來，民進黨政府的許多因應動作或發言，總讓人覺得是內宣或外宣的考量，大於解決問題的誠意。這種作法在台灣還維持「防疫模範生」假象的時候，大家的反感不會那麼強。但是，當疫情爆發需要實事求是的時候，還在耍弄心機，搞政治算計，乃至於圖利特定對象，就不可能不招來反噬的怨氣與怒火。

以疫苗獲得為例，當國產疫苗還未完成第二期解盲前，蔡英文總統就預告7月可以施打，一副為國產疫苗抬轎掛保證的樣子，不免引起坊間炒股的質疑。疫情爆發之後，政府不積極購買國外通過國際認證的疫苗，也不肯協助民間採購和捐贈疫苗的行動，陳時中還宣布已經向兩家國產疫苗廠商各下了500萬劑的單，當然更挑起民間憤怒。

這個時候，柯文哲的兩則「金句」，5月31日講的「到底中央是要保護本島生技產業，還是保護本國人民生命？」，以及6月1日講的「新冠肺炎死亡人數已經超過100個，也沒有看過蔡總統出來開記者會，昨天高端股票一跌停，剛好蔡總統就趕快出來開記者會」，直言不諱的表述，自然讓許多人心有戚戚焉。

同樣的，美國在台協會處長酈英傑發表卸任演說時，暗示美國捐贈國外的疫苗不會優先派送給台灣。蔡政府對此默不作聲，柯文哲第一時間的反應就點出：「萊豬也吃了，軍火也買了，所以勒？死11個不算多？」，道盡了台灣民眾的失望和反感。老實說，如果沒有柯P開嗆，加上大陸方面表示願意無條件地協助台灣取得疫苗，美國和日本的疫苗何時肯承諾和到來，恐怕天曉得。

俗話說，人在做，天在看，儘管這一陣子民進黨開始大力黑柯P，從「柯P金句」與「五漢廢言」的消長看來，台灣人民的罩子還放得滿亮的。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

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