對於民眾高度期盼郭台銘捐購德國BNT疫苗一事，蘇貞昌說，「他非常佩服鴻海創辦人郭台銘熱心積極，也很肯定，願意多方協助；如果真有疫苗進來，政府會問原廠，也會進行相關手續。郭台銘或任何人有這個心，政府都會幫忙」。咦，到底是誰在幫誰忙？

民進黨官員的邏輯很奇怪，台灣政府究竟有沒有認真買疫苗，搞得大家一頭霧水，從早先林全採購德國BNT疫苗破局、郭董捐款採購疫苗，政府官員都是一副事不關己似的，就好像是民間出錢出力想幫忙政府是應該的，政府無所謂，「郭台銘或任何人有這個心，政府都會幫忙」，這不是擺明吃郭董豆腐嗎？

5月28日當日本有意捐疫苗給台灣的消息曝光，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中第一時間的反應是「有疫苗能來當然是歡迎，但因疫苗進口仍須按照一定流程進行，希望一切儘早進行，再晚就沒有意思了」，挖哩嘞，台灣疫情火燒屁股，日本願意幫助台灣是有情有義，要看你陳時中臉色，擺個官架子給誰看？還嫌人家慢！

如果有冤枉這些官員，請拿出來跟這些國際藥廠的合約，立法院成立疫苗採購調閱小組，何時簽約、何時交貨、買了多少劑、金額多少？兩手拍拍，甩鍋給中共干擾、喊全島一命要團結……，理由藉口一堆，拿不出資料就是無能，搞得跟黑箱作業沒兩樣。

台灣要救疫情，還真沒法指望這些傲慢的政客，搞不清楚「誰幫誰」，老百姓的命在他們眼中，又能有幾斤幾兩重？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※