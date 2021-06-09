疫苗外交大戰正在全球各地如火如荼地展開，捲入的國家可由研發能力、貢獻與影響力大致分為5個等級。至於英文政府則因決策接二連三犯錯，可能成為大輸家。

美國在新冠病毒爆發之初，因疏於防範，疫情慘重，直到前總統川普在位後期大量補助大藥廠並由政府擔保授權量產，才於2020年底開始施打輝瑞、莫德納與嬌生3種疫苗，後來居上，成為世界首屈一指的「疫苗外交大國」。

與美國在「疫苗外交戰」殺得難分難解的另一大國則是中國。北京自己也有3種疫苗得到世界衛生組織（WHO）認證，包括一種國藥疫苗。另外，上海復星藥廠獲得德國授權生產輝瑞疫苗。研發輝瑞疫苗的德國應可與美、中兩國並列為第一級國家，不僅提供其他歐盟成員國，也授權美、中等國生產或援外之用。

第三等的國家則有俄羅斯與英國。俄羅斯是全球最早研發新冠疫苗成功的國家，但除了提供自己與其歐洲、非洲與中東的盟國外，幾乎沒有其他先進國家採用。英國自行發展AZ疫苗，因副作用不少，美國「食物藥物管理局」（FDA）迄未批准。南韓捨棄AZ疫苗不用並退貨，蔡政府卻「你丟我撿」，用低價買進供國人施打。日本原先也採購AZ疫苗，但決定放棄並捐贈我國。

日本‧南韓、以色列與我國都有能力研發疫苗，但日、韓、以3國都以人命關天，決定先採購外國優質疫苗，再慢慢研發自己的疫苗。

蔡英文政府卻捨不得花300億左右的新台幣採購優質疫苗，也拒絕廣設快篩、普篩站為防疫把關，結果造成疫情擴散，迫使政府宣布全國進入3級警戒，且一延再延，在新冠肺炎死亡率超高之後，逼得衛福部長陳時中公開道歉。這一切使得台灣可能還會進一步降等，成為第四等國家。

更差一等的國家就像印度、非洲與中南美洲國家，能否調整等級，端視他們能否取得足夠疫苗和做好防疫工做。

蔡政府的失職與失能使政府必須花千億紓困來彌補決策錯誤。決策的失誤不僅為我國帶來防疫破口，造成確診與死亡人數攀升，也讓經濟復甦更加困難。

在美中疫苗外交戰中，南韓無疑是最大贏家，不僅與美國結盟成為全球合作生產研發疫苗的樞紐，更獲得拜登政府首批100萬劑的疫苗。

越南也和我國一樣，未在2020年底或今年初採購優質疫苗，結果疫情升溫重創經濟，現已痛定思痛發狠向美歐採購1億2500萬劑優質疫苗。越南經濟能力不如台灣，都知道「亡羊補牢，猶未為晚」，蔡政府只知道歉，卻未能「知過能改」。我國條件不如南韓也就罷了，難道見賢思齊「超前部署」的決策能力也不如越南？

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）