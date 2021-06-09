行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中(右)9日在立法院備詢。（黃世麒攝）

8日立委質詢政府爭取疫苗不力，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中哀怨地說，每次公布疫苗採購的相關進程都會受到打壓，所以政府在努力的時候不敢對外說。9日蘇貞昌在立院備詢時，乾脆將疫苗比做雞腿，輕輕地將責任推給國外疫苗廠商。「採購疫苗受到打壓」，是陳時中的標準答案，但他從未清楚說明誰？在何時、何地、如何打壓？似乎隱蔽更深層的弊端。

去年12月17日陳時中興奮地宣告，疫苗採購3000萬劑超出預期，包括AZ1000萬劑、BNT1000萬劑、500萬劑Covax以及500萬劑本土。12月31日陳時中再度證實，已購新冠疫苗2000萬劑，今年3月供貨。今年2月11日則又追加505萬劑莫德納。到了2月19日蔡英文卻說疫苗採購將近2000萬劑，請國人放心。這幾則疫苗採購新聞，透露了幾點疑竇。

第一、年底短少的1000萬劑疫苗，是否就是上海復星總代理的BNT，因遭打壓而告吹？第二、去年國產疫苗連二期臨床都尚未展開， 指揮中心如何下訂單？第三、說好的今年3月開始供貨，為何遲到？難道英國的AZ和美國的莫德納疫苗也遭打壓？

疑雲還不只上面3朵。截至去年年底，指揮中心僅採購到AZ疫苗1000萬劑和Covax提供的疫苗，國產疫苗遲至今年5月28日簽約，去年應未付款。AZ疫苗市價每劑新台幣140元，1000萬劑不過新台幣14億，外加Covax提供的500萬疫苗也是AZ疫苗，總採購費用也不過21億。然而，今年5月30日，行政院發言人羅秉成卻稱，去年編列115億元購買了3000萬劑疫苗。115億減去21億，其餘94億，錢落何方？羅秉成宣稱的3000萬劑，扣除1500萬劑AZ疫苗，其他1500萬劑疫苗，究竟花落何處？莫非政府花了94億新台幣買了1500萬劑的疫苗，捐給疫情嚴峻、邦交岌岌可危的友邦，藉以抵擋中共的疫苗外交攻勢？

黑幕還不僅於此。陳時中去年不只一次提及，疫苗採購，已簽約付訂金。既然已簽約且已付訂金的疫苗，為何遲遲不到貨？究竟簽了哪幾家？付了多少訂金？簽約付訂的疫苗，也會遭到打壓？上述消失的94億，難不成都是打了水漂的訂金？

採購的疫苗，遲遲不來，日本捐贈日本不打的AZ疫苗反而後發先至。如今，日本捐贈的124 萬劑疫苗加上美國口惠而未到的75萬劑疫苗，總量反超採購到貨的疫苗，要說其中沒有弊端，誰能信之？疫苗需求孔急，郭台銘捐贈的500萬劑和國際佛光會捐贈的50萬劑疫苗，刁難多日，迄今無解。日本捐贈的疫苗，既不問原廠授權書，駐日代表鞠躬哈腰恭送飛機起飛，美國3位參議員快閃松山機場口頭宣布捐贈，總統親迎。不僅如此，疫苗採購前帳未清，行政院居然還要增編224.5億的疫苗採購預算，豈不讓人更覺疫苗採購，疑雲重重，黑幕幢幢？

雞腿價廉，沒人想動歪腦筋。疫苗則不然，採購過程，究竟有無遭到打壓的問題？還是藉詞打壓，混淆視聽，貪汙舞弊？立委諸公必須詳細查。

（作者為資深媒體人）