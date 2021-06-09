6月6日清晨7點半，美國軍用C-17運輸機載來3位重量級的參議院國防和外交委員，蔡英文總統親往松山指揮部貴賓室接見。其中一位在伊拉克戰爭中駕駛黑鷹直升機，被飛彈炸掉雙腿的達克沃絲（Tammy Duckworth）女士，戰後參選由眾議院走向參議院，差點成為拜登副總統搭檔。她親自飛來台灣宣布捐贈75萬劑疫苗給台灣，意義非凡。蔡英文總統代表國人感謝，並稱美台關係「堅如磐石」。

不過，蔡英文總統如果抽空了解一下，最近南韓總統文在寅的對美外交如何滿載而歸，而且揚帆待發，不知會否感到汗顏？

5月21日，拜文雙峰會，宣布「美韓建立全面的全球疫苗夥伴關係」，三星生物製劑於22日立即與莫德納簽署疫苗代工生產合約，自第3季起，南韓將代工美國以外市場的疫苗。此外，SK生物科學與諾瓦瓦克斯也簽署疫苗研製生產備忘錄，共同研發預防新冠肺炎與流感的雙效疫苗。在此之前，南韓已為AZ及俄羅斯的衛星五號疫苗代工。

拜登總統為拉緊南韓這個盟友，立即專機贈送100萬劑嬌生疫苗給南韓55萬軍中人員接種。此次匆匆來台的3位參議員是專程飛往南韓而後轉來台灣。美國疫苗外交此次的分享計畫，分為捐交COVAX協調分配，以區域分配的1900萬劑，另外600萬劑以鄰國及夥伴關係直接處理。台灣將由WHO的COVAX從亞洲700萬劑中分得75萬劑。何時到來？還不知道。

更重要的是，6月11日在英國召開的G7高峰會議，南韓與印度雖非會員國，卻同時受邀與會。南韓並未答應參加四方安全對話QUAD，在美韓聯合聲明中，文在寅也只同意「強調維護台海和平穩定的重要性」，卻迴避了日本首相菅義偉所說「鼓勵和平解決兩岸問題」的敏感話語。換句話說，南韓是美國在亞太的重要盟邦，但文在寅的外交政策是「安全靠美國，經濟靠中國」，這是亞洲各國的生存之道，台灣其實也不例外。

冷靜對比拜登對南韓與對台灣的態度，難道沒有親疏輕重的區別？華府用「堅若磐石」形容美台外交，蔡政府上下果然自我陶醉。

AIT酈英傑處長臨別秋波，倒是實話實說，他說美國會依各國確診人數等因素擬定分配標準，結果我們在亞洲700萬劑中分配到75萬劑。其實他在記者會上另外講了一句別有含意的話：「我也知道台灣正在研發疫苗，說不定在幾個月後出廠。美國持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。」

大家好像忘了去年3月18日，AIT與外交部曾發表聯合聲明，宣布「美台雙方會對疫苗的研發與製造加緊合作。」隨後政府高層三不五時就喊「國產疫苗」，又流傳這跟美國授權有關，更提早預告1000萬劑即將應世。

蔡英文是否凡事聽命華府？台灣是否在龍鷹爭霸中成為馬前卒？

看看南韓，想想台灣吧！

（作者為中華民國第10任、11任副總統）