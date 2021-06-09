台灣疫情急速擴散，染疫後的死亡率3%已超過全球的平均值2.16%，而情勢仍在持續惡化之中。儘管民進黨政府嚴重失能，而且束手無策，卻依然堅持Taiwan can Help，寧願犧牲國民健康與生命尊嚴，卻峻拒大陸方面伸出援手，並且全力阻擋民間人士與地方政府自行取得疫苗。這是一場對抗疫苗與人性尊嚴的世紀大戰！

相對的，在鄰近的東南亞地區，東協各國卻充分運用智慧，在中、美之間維持自主與平衡，並拒絕在兩大強國之間被迫選邊站。一方面他們積極親善睦鄰，取得中國向全球提供的3.5億劑疫苗，也減低了自身的疫情壓力；另一方面，各國也與美國維持友好關係。這正是左右逢源、東西兼顧，並爭取符合自身最大的權益。

但台灣政府卻決定犧牲國人寶貴的生命，無厘頭的堅持抗中，寧願成為疫情下的「亞細亞的孤兒」，從原先自誇的模範生急遽降格成末段生！民進黨政府原先承諾「超前部署」的充分疫苗已成為明日黃花，而真正到手的疫苗卻嚴重不足。迄今為止，甚至連最基本的全民普篩工作都仍未開展。

面對這樣卑微無助的「後殖民處境」，或許只有國父孫中山先生當年痛心指陳的「次殖民地」一辭足堪表述了。由於東協各國過去多係歐美帝國的殖民地，處境艱難而且歷經滄桑，也能深刻體會到大國政治的無情、傲慢與偏執。他們深知在面對疫變的非常處境下，只有自求多福、自力救濟，並自謀出路。

但是台灣的執政者卻缺乏這樣的遠見和智慧，他們只求做乖乖牌，並期待美、日各國的同情與憐憫，多多提攜照顧；但卻始終不敢逾越第一島鏈的冷戰格局，更不敢倣傚東協各國，在中、美之間尋求自主與平衡。台南市長黃偉哲在獲悉日本捐贈疫苗後立即表態感謝並宣布要讓日本僑民優先接種，正是這種「次殖民地」與「次等公民」心態的直接反映。這也充分說明在孫中山逝世後百年，後殖民主義的實質困境仍然揮之不去。

但並不是所有台灣人都情願當這樣的次殖民地和次等公民。那究竟怎麼辦才好？所有不甘心被疫情操控的民眾與反對黨派，應積極尋求以下的另類選擇：

一、運用小三通設施，在金門、馬祖碼頭設立疫苗注射站，邀請大陸專家和醫師在「通關關卡外」進行接種任務，並由民眾自行決定是否參與。二、在疫苗嚴重不足的困境下，要求在政府編列的疫情紓困經費中，提供接種排序居後段的民眾，每人新台幣3萬元的機票補助，自行到外國接種疫苗。三、設置「疫苗接種專輪」，由民眾自行購票，乘船開赴公海後接種疫苗。

或許，民進黨政府會全面抵制上述的另類選擇。但不打緊，如前所述，這本是一場對抗疫苗與人性的世紀大戰，就讓民進黨展現他們的非凡魄力吧！

（作者為中國文化大學教授）