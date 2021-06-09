疫情嚴峻，疫苗嚴重不足，民間積極表態捐助卻遭政府刁難，反而超乎常理強推國產疫苗；全民呼喚「萬事莫如疫苗急」，美、日伸出援手，稍解些微困境，卻出現「攬功較勁」爭議，又爆出因擔心食藥署疫苗審查委員會難以秉持獨立性、專業性而請辭審委的中研院院士陳培哲，認為國產疫苗「不可能通過國際認證」，直指疫苗專業審查「最大的困難就是蔡總統」。疫苗攸關人民生死，竟連續扯出政治侵擾，實在荒謬至極！

科學專業受到政治立場攻訐

前民進黨立委的親綠學者游盈隆，將陳培哲的請辭形容為「宛如武昌起義第一槍，將即將解盲的高端疫苗問題直接推上火線，也將蔡總統護航國產疫苗政策的正當性疑雲，攤在社會大眾面前。」於此同時，綠營側翼與網軍則是針對陳培哲，展開鋪天蓋地的抹黑與「認知作戰」。這將因此引爆全民怒火，因而帶來全新的防疫改革？還是科學專業的質疑，繼續被全面澆熄？值得拭目以待。

在這場防疫大戰中意外成為新聞人物的陳培哲，學經歷顯赫，在病毒學方面有卓越學術成就，政治立場更是「綠到出汁」。他對高端與國光專長在滅活疫苗，卻與聯亞同樣做蛋白質次單位疫苗頗不以為然，「根本是讓中餐廳師傅改作法國菜」。陳培哲出於科學的專業意見，卻受到政治立場的攻訐，陳培哲的深綠背景更顯得悲哀。

國產疫苗研發除了政治因素深受質疑外，迄今無法進入第三期臨床試驗階段，難獲國際認可，未來勢必將面臨無法取得國際疫苗護照的窘境。尤其台灣疫苗政策錯亂，不僅可能對國產疫苗掀起「拒打潮」，屆時的民怨與混亂將難以估量，更可能對國產疫苗產生反效果，使其因缺乏足夠的檢驗認證過程，遭到國際的質疑，「愛之適以害之也」導致國產生技產業的重創。

陳培哲出於專業的質疑，讓蔡總統力挺高端與聯亞疫苗的行為，更令人難以理解，因而引發各界質疑，但她始終無法有效澄清，反而越描越黑。5月31日晚間罕見臨時召開記者會，當日高端股票開始跌停板，陳培哲辭職消息曝光，高端股價「剛好」止跌漲停，總統之尊或許不容懷疑，但若無其他特定黑手操控，誰信？

所謂「絕無炒股，高層都查過」之說，蔡總統不僅輕描淡寫過了頭，更無異暗示檢調單位「到此為止」，繼而又強調7月底要打國產疫苗，5月26日又說，國外採購和國產疫苗預計8月底會有累計1000萬劑疫苗。蔡政府對施打時間和數量都已下了「最高指導原則」，如此由層峰設定、跨越專業的宣示，食藥署又如何擋得住總統的壓力？難怪陳培哲不得不請辭表態。

加深民眾對國產疫苗的疑慮

想拿疫苗來政治操作，蔡政府並不是第一個。去年美國總統大選前夕，新冠確診和死亡人數攀高，爭取連任的川普宣稱「在大選前將會有可用疫苗」，不斷催促食品藥物管理局（FDA）和輝瑞發布疫苗有效的訊息，但FDA和輝瑞卻在選後一周才發布。為此，川普在推特指責FDA為了政治目的，與輝瑞在選前保留有關疫苗療效消息，讓他無法兌現承諾而敗選。但以當時美國疫情危急，疫苗公司都希望早點公布療效，以獲取商業利益，FDA卻扛住業界和政治的雙重壓力，直到確認所有環節才對外公布，疫苗審查確實做到專業獨立。

反觀蔡政府，卻無法容忍任何人質疑國產疫苗，即使陳培哲過去長期挺英，只因發表不同看法，就遭綠營及其側翼圍剿。尤其疫苗審委名單一般人無從得知，而陳又是先請辭才提出評論，但親綠名嘴周玉蔻不僅獲知其審委身分，還據此痛批陳嚴重違反審查倫理。究竟誰洩密？如同周玉蔻曾提前公布確診人數一般，終究不了了之。雖然蔡英文和陳時中都否認知情，但此事顯然是政府內部刻意洩漏，透過親綠媒體帶風向，行政中立蕩然無存，更加深對國產疫苗的疑慮。

疫災與民怨逼人，請政府誠實負責地回答以下3個問題：台灣的疫苗夠了嗎？我們還能撐多久？什麼時候才能達到群體免疫、恢復正常生活？答案顯然已經很清楚。民間努力挹注的國際認證疫苗若還是受阻，非要等到國產疫苗才能施打，或許逼走、壓得住一個陳培哲，但疫苗審委會能否公正、專業、獨立，不受政治力干擾，外界都在看，嗷嗷待救民心更不容欺瞞！