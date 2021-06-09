日本捐贈台灣AZ疫苗，被認為是給飽受民怨壓力的蔡政府，帶來了一陣及時雨。對日方的慷慨，國人自是感激，不過，日本政府已決定不給他們的國民施打已經訂購的AZ疫苗，數量高達1.2億劑，但是卻僅提供台灣124萬劑，給越南200萬劑，因此，連日本媒體以及國會議員都不解，為什麼說是要報恩，日本政府卻對台灣捐贈這麼少？

日前，日本外相茂木敏充針對這個問題在國會回應了議員的質詢。網路上對於茂木敏充的這番回應有不同的翻譯，其中有一個版本提到，是台灣方面只要求100萬劑AZ疫苗，因此日本才決定捐贈一些疫苗應急。

細聽茂木的答詢，其實並沒有提到上述翻譯的說法，該網友恐怕是「超譯」了。對此，蔡政府像撿到寶似的，不但在茂木答詢影片在網路流傳的第一時間就正式否認，甚至行政院長蘇貞昌9日在立法院接受洪孟楷委員質詢時，也辯說這是有人故意誤解日本外相；儘管洪孟楷再三表示，他的質詢不是根據茂木的說法，而是日本媒體引述日本自民黨參議員暨台灣關係委員會負責人佐藤正久的說法，蘇貞昌竟然還是一再跳針指責有人惡意誤解，顯然蘇揆不敢面對「100萬劑的真相」。

根據日本共同社的報導，佐藤正久指出，5月下旬時，台灣方面正式請求日方提供100萬劑AZ疫苗，最後在相關議員的協助下，日方還加碼了24萬劑。

如果蔡政府沒有向日本請求提供100萬劑疫苗，那佐藤正久就是胡說、共同社的報導就是假新聞，蘇貞昌應該立刻要求日方更正，但如果上述報導為真，那到底是誰告訴日本只要100萬劑苗就夠了？大家要一起把這個不顧台灣人民健康安全的白目仔揪出來！