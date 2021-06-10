1946年9月13日，東北保安司令長官杜聿明自瀋陽至牯嶺，向蔣介石報告東北軍情，杜欲收復安東，以斷共軍由膠東海運之入口。蔣則嚴誡其對安東不可採取軍事行動。但在10月25日，國軍收復了安東。蔣曰：「共軍在東北與山東半島間之運輸線，自此可以遮斷矣。」且謂「安東、通遼與開魯相繼收復，南滿之基礎已穩。」

蔣對收復安東問題，何以前後有此矛盾?可能是參謀總長陳誠到瀋陽後的新決定。據金沖及教授在其《決戰》一書中寫到：

9月，蔣介石在廬山召開軍事會議，進一步謀劃對各解放區的進攻策略，國民黨軍參謀總長陳誠于廬山軍事會議後，直飛瀋陽，召開東北國民黨高級將領會議，根據東北國民黨軍兵力不足，無力對南北滿同時發動進攻，以及東北民主聯軍南滿部隊，對瀋陽較大的威脅情況，制定了「南攻北守，先南後北」的方針與計劃，即在南滿採取攻勢，在北滿暫採守勢，首先消滅東北民主聯軍南滿主力，……再全力北上……占領全東北。

時共方在南滿僅剩臨江、長白、撫松、濛江(安東省東北邊境)四個縣，部隊四萬人，人口稀少，糧食困難。國軍以六師之眾，攻向臨江，共軍集中在北滿的十二個師兵力，自1947年1月5日南下，進行「三下江(松花江)南，四保臨江」戰役，屆至4月3日，共殲國軍三萬餘人，改變了東北戰場的形勢。復以經過土改，東北民主聯軍到5月初已達四十六萬餘人，其中野戰軍二十五萬餘人。

5月13日，林彪統率東北民主聯軍四十餘萬，開始第五次攻勢。在此之前，曾有四次攻勢，而以此次規模最大。其主力由懷德猛撲四平街，國方守軍為陳明仁之第七十一軍，頗受損失。其第八十八師與第九十一師在公主嶺全軍覆沒，情勢嚴重已極。

杜聿明於5月20日報告東北戰況，謂通化激戰，梅河口、海城交通斷絕，通、梅間有敵八萬，普蘭店亦有五萬，營口、大名橋、海城，鞍山、本溪諸要點，均無兵守備。我軍非一週不能集中，而敵可在一週內竄至瀋陽近郊。

由於形勢之嚴峻，蔣於30日飛臨瀋陽巡視，日記所感曰；

瀋陽內部複雜，工作腐敗，天翼(行轅主任熊式輝)威信已失，光亭(杜聿明)臥病在床，軍國大事推諉延宕，幾誤全局。

東北情勢儘管極為嚴重，一般將領多持輕敵茍安心理，蔣之處置，似亦不免輕忽將事。其自記曰：

召見廖軍長(新六軍)耀湘，談南滿匪情及東北作戰意見，彼主張不完全放棄南滿各地方，以民眾組織已有基礎，只要有少數部隊為民眾自衛之中堅力量，匪即不敢竄擾也。故決令安東省政府固定不移。召集團長以上官長訓示後，再見耆紳，處置補給與財務，皆令天翼負全責，以免貽誤大局。深信此來對事權與指揮統一之規定，乃可使東北基礎不致動搖，收效必宏也。

6月22日，共軍攻入四平街市區，國軍苦戰死守，即從瀋陽、長春南北兩路馳援夾擊，共軍乃於6月30日向北撤退，四平街之圍遂解。是役據國方調查，共軍番號有第一、二、三、六縱隊，十個師，及東滿、中韓兩師，砲兵部隊等，並有日、蘇、韓技術人員，武器彈藥大部為日本關東軍所有。國方守軍被殲一萬七千多人，迫使國軍退縮於鐵路沿線之狹長地帶，也使東北共軍根據地連成一片。

經此戰役，四平街已成一片廢墟。據一記者7月1日親歷其境之報導：乘車取道鐵西街入城，方行數丈，薰天臭氣，迎面撲來。行抵城郊，目睹所有民房，皆成廢墟，死屍枕藉，為狀極慘。車過戰壕時，屍體累累，數以萬計。入城後，長達十餘里之堅固堡壘，均為砲擊毀。繼沿教育廳、市政府、中、中、交三銀行、青年館、電力局等前進，所有建築，均斷瓦殘壁。途經車站時，則見堆積如山之大豆，正在爆烈燃燒中。鐵路以東房屋，遍體鱗傷。鐵西街僅有三、五市民，面容憔悴。鐵東街見有數十市民，皆面目黝黑，嗷嗷待哺。富麗堂皇之四平街建築，今已完全不存。歸途中，見天主教堂內二百餘投降共軍，狀甚狼狽。

蔣氏既明知熊式輝威信絕無，而又令其負全責。經此挫敗，始悟熊之「無恥」，其自記曰：

此次軍事之挫折，能使吾徹底覺悟所部將領之腐敗怯懦。天翼之自私取巧，固其天性，乃早知之，而其臨難無主，貪生怕死，以及其畏匪無恥之言行，一至於此，是所不料，然不至此時，亦不易發現其真性。

熊為蔣之親信，對蔣也頗有微詞，迨蔣以參謀總長陳誠代熊，熊即閒散，他對徐永昌說：「渠在東北，辭修(陳誠)事事掣肘，辭修到後，兵力增加，尤其物資增給五倍、十倍於過去。且舉明莊烈(按：崇禎帝、亡國之君)故事及權臣在內，未有大將能成功於外者。若之於蔣先生，亦可歸咎於緣法。」

東北局勢之嚴峻，以兵力之損耗為最。行轅主任熊式輝早在5月20日自東北抵達南京云：東北國軍今年以來損失達五十二營；原來東北有五個軍，現時僅剩三個軍。（待續）