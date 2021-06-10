原衛福部食藥署疫苗審查委員、中研院院士陳培哲，以「不能維持獨立與專業性」為由辭職；並說，其中「最大困難來自蔡英文總統」，此真「一士之諤諤」之言。

筆者從來不寄望蔡總統會有李世民的襟懷、容人的雅量，以及用人的氣度。但至少也應有聞過則喜，知過能改的本事。但揆諸蔡執政5年多來的事實，卻讓我們看到了「鷹隼群飛，鳳凰遠離」的局面；而留下來的則多是「才幹過人」和「俯首貼耳」之輩。這一現象讓我想起兩個典故。

一是《說苑》裡記載的：晏子侍景公，公曰：「朝寒，請進煖食於寡人！」晏子對曰：「嬰非君奉饋之臣也，社稷之臣。敢辭。」大意是，晏子陪侍景公，景公說：「朝堂上有些冷，請拿些熱飯來給我」。晏子回答說：「我不是您的侍奉進食的侍臣，而是國家的大臣，恕不能從命。」陳培哲就是現代的晏嬰。

二是《管子》一書中的：「置猿於檻，則與豚(豬)同」。說的就是陳時中和1450這些人。

正是因為這樣的用人法則，導致了滿朝「文恬武嬉」，文武官員安於逸樂嬉遊，苟安度日的局面。

由陳培哲的掛冠求去，我益信孟子所說的：「君之視臣如草芥，臣之視君如寇仇」。在目前這種氛圍下，任何一位有志節的人，都也幹不下去。

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