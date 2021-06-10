蘇貞昌的「說話藝術」，在台灣是無人能比。日前他在立院回答國民黨立委楊瓊瓔質詢，「先前蘇院長說6月前會有1500萬劑疫苗，事實卻跳票，到底何時能取得疫苗？」我們的蘇院長卻神回，「就跟買冷凍雞腿一樣，我們有訂了，對方不出貨，難道要罵自己嗎？」創下蘇貞昌從政以來又一絕妙言論。

好吧！就算是買雞腿，訂了那麼多的雞腿，不會沒有訂單吧？更何況是那麼多的疫苗，必定是經過簽約的，違約也必定有罰則。如果真的是如蘇院長所說「對方不出貨」，那就是違約；現在的疫苗關係人命，是誰訂的貨？向誰訂的貨？你總該秀出訂單讓我們納稅人瞧瞧吧？雞腿不來，難道等著家人餓肚子？

不要像陳時中老是告訴我們，「買疫苗面對很大的壓力」，總是裝神弄鬼的不說清楚，到現在我們還看不到任何有關疫苗的訂單和交貨清單！如果真有壓力，就請秀出證據，不然廢話少說，這是人命關天的時候！

在立法院答詢時，蘇貞昌不像我們的「讀稿機總統」，從來不看稿子，滔滔不絕的可以講上一大堆「不著邊際的話」，筆者猜想其中有許多是他在事後都不敢相信是自己說過的話。畢竟，他有說話不算話的紀錄，被譏諷「連神明都敢騙」。

中、西諺語都有的一句話，「誠實是上策」！蘇院長啊！「人在做，天在看，騙得了自己，騙不過神明」，不要騙了神明，再來騙百姓！更不要把1450當靠山，疫情爆發後，那些好兄弟都已紛紛退潮，避風頭去了！

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