面臨國內疫情嚴峻，全國三級警戒延長，民眾生活大受影響。面對疫情左支右絀的指揮中心及中央政府，本來還能靠每日預演好的記者會及講稿美化說帖，面對立委即席質詢，蘇貞昌及陳時中的答詢一再荒腔走板！

首先是針對「3+11」的破口究責，陳時中竟大言不慚「不是委員說了算」、「3+11不是破口」，問題是3+11不就是范雲發起、指揮中心迫於壓力開放的？而疫情破口不是尚在基因比序調查中嗎？為何陳時中可以如此篤定？莫不是心裡有鬼？

而蘇貞昌院長更是誇張，首先對郭台銘捐贈疫苗一事酸言酸語不說，又在答詢時拿冷凍雞腿比喻疫苗採購進度，難道在院長心中，民眾的生命安全竟是有如買雞腿般的兒戲？

更誇張的是，面對採購國產疫苗的質詢，陳時中竟說是用「預採購」來「確保廠商可以做相關藥劑」，重點是簽約當時解盲還沒成功！這難道不是護航？而蘇貞昌回答簽約價格問題時，竟直接和陳時中一起沉默跳針，最後才勉強擠出「相關的契約都在進行中」。

更扯的是，中央僅用24個字就編列40億元預算供全民免費施打疫苗，如何計算都不明確！反正是舉債花公帑，有名目花錢買民心就好！