新冠疫情延續發燒，染病人數居高不下，死亡人數也每天維持在兩位數；接近3%的死亡率，又給台灣拿了個南波萬。

去年此時，台灣還是驕傲的抗疫優等生，而美國的疫情則是慘不忍睹。許多台僑紛紛搭機返台避難。如今電視媒體不斷報導，台僑紛紛返回美國去避難，而經濟情況較好的台灣人，則搶搭私人或商用飛機，到中國大陸或美國去施打疫苗。

目前有兩種選擇同樣吸引人。

到大陸沿海城市如上海去打疫苗，住在防疫旅館來回各一週，外加機票錢，大約10萬元可以搞定。到中國雖然旅程短，但來回要各花1週時間關在防疫旅館中；打個中國國產疫苗，前後要花2週以上，這是缺點。

如果飛到洛杉磯機場，一出境，就能在機場停車場的施打疫苗帳篷內，無需預約便可隨到隨打，而且還免費。機場還很貼心地讓你也能就地做PCR檢測，只要美金150元，就能取得陰性證明，讓你同一天便能搭機返回台灣。來回花費10萬元，48小時來回，這是優點。回國後，只要住在防疫旅館一週，便可完成疫苗之旅，精神抖擻地回到家裡。

雖然有專家警告，搭乘飛機有風險；疫苗產生抗體也要幾週時間，染病的可能性猶在。但是這些警告，都不能阻止那些經濟條件較好的民眾出國打疫苗保命！

即令蔡政府要人民放心待家中，不要出門，端午節不要返鄉，還說：「輪到你打疫苗，就去打」。但是因為疫苗嚴重短缺，一般65歲以下的年輕族群不知猴年馬月才輪得到。

所以他們用腳投票，表達了他們對蔡政府疫苗政策的無聲抗議。

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