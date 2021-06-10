衛福部長陳時中坦承，AZ疫苗原廠曾找過我們談過代工生產疫苗，最終破局。陳時中解釋破局的原因在於一方面「有人不太喜歡這樣子」，另一方面，對方希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，否則，會把整個生產線都占滿，尤其台灣又沒這麼大的消耗量。

台灣代工的實力，全球聞名。生產AZ疫苗的原廠3億劑的請求，事先應有詳細評估，就不知是哪個權威機構評估台灣的代工能量只能吃下1億劑？

指幫AZ代工會將「整個生產線」占滿。所謂整個生產線，究竟是指一般的工業產品如電子零件、手機、半導體晶圓的生產線？還是特指疫苗生產線？無論是疫苗生產線還是一般工業生產線，若市場有需求，緊急擴充生產線，對於擅長代工的台灣跨國企業而言，應該不是太大的問題。不知蔡政府何以如此小看自己？

代工是種契約行為，除雙方合約另有規定，代工產品的數量，委託方均係全數購回。台灣若有需求，則需另與AZ訂定買賣合約，代工數量多寡，和台灣疫苗需求量毫不相干。蔡政府拒絕幫AZ代工，白白將機會讓給了日本，回過頭來，日本不用的AZ疫苗，還捐給了COVAX和台灣，我們還白白失去了贏取國際形象和參與WHA的大好機會。

令人好奇的是，陳時中說「有人不太喜歡這樣子」。這人，究竟是誰？他是愛台灣，還是害台灣？或者，只因為幫AZ代工，眾目睽睽，這人，沒有機會藉疫牟利？

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