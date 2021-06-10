隨著疫情升溫，全台升至第三級警戒，京元電爆發外籍移工感染後，浮現國內移工防疫的管理疏漏，而除了護國神山群是我們必須全面加強防疫外，目前我們也需要特別關切的還有物流業，能否優先施打疫苗成為最近熱議話題。

為了減少接觸避免感染，民眾宅在家防疫，許多消費型態產生轉變，叫外賣已經成為許多人宅在家對外的唯一依靠，而由線下轉為線上，也使得物流配送量隨之暴增，物流大塞車，包含黑貓宅急便及新竹物流都宣布暫停受理寄往部分縣市的低溫包裹。

物流體系是維持社會穩定運作的重要行業，就像人體中的血管一樣，需要仰賴血液將氧氣運送給各個細胞，台灣能在宣布全國三級警戒後迅速地降低人潮流動，且不至於嚴重衝擊民生，很大一部分仰賴健全且便捷的物流體系，以國際為例，就算是進入封城階段，全國進入進靜止時，物流業仍需持續將民生物資及防疫物資送至社會每個角落。

在巨量包裹背後有許多的隱憂，包括在物流中心的揀貨、分貨等工作人員加時加班又加人，有許多也是移工在幫忙趕工，是否有做好防疫控管，恐怕必須加強防範！

另外是物流人員每天送貨都會接觸大量不特定人員，通路極廣，只要有一個防疫破口的話，就會造成範圍極大的傳播鏈，這樣的傳播鏈，甚至會比現在傳統市場的傳播鏈更難遏止！

物流體系萬一崩潰，民眾勢必被迫出門採買，屆時三級警戒將無法維持，因此，除了物流業主需要有很好的防疫措施之外，政府應該也要積極協助，調整物流業施打疫苗的優先順位，避免物流體系發生防疫的漏洞！

（作者為行政院顧問）

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