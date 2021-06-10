疫情爆發至今3周時間，確診人數已經進入所謂的「高原期」，預計每日上百確診案例，而至於6月28日是否成為解封日，前途依舊茫茫無人得知。

截至6月7日，根據中央流行疫情指揮中心數據，目前已知各類型長照機構總共有64餘家傳出染疫事件，累計194人確診。日昨新北土城長照機構又增加6位人員確診、新竹縣增加2位，情況似乎沒有減緩。

冰冷冷的數字，有時候會淡化人們對於現實嚴重性的認知。然而在這每一筆確診案例背後，訴說著長照機構人員在疫情期間，是怎麼一步步走向崩潰。

現代長照機構，標榜著舒適服務、智慧醫療、社區型體驗，以及最重要的──它所扮演的社會功能。長照機構希望達到的社會意義不僅僅是照顧，而是讓年長者在生命的下半場，可以活得快樂且有尊嚴，在擁有人與人的陪伴與連結下，為這段歲月刻上意義。

所以很難想像，疫情期間如果長輩們無法繼續待在長照機構，不但面臨到醫療照護的資源缺乏，更可能因快速轉換居住環境，造成心理不適應與其他衍生的身心問題。從機構中長輩們的視角，可預期看到這個問題；同樣的在機構工作人員，不論是醫護人員或行政人員，他們也預期到這個問題，更深刻明白這個道理，是一種背負著兩代人的託付，必須要使命必達的志業。

然而在長照機構的現場，很常看到一些畫面：心急如焚的親屬想要探望長輩，卻忽視了自己相對複雜的接觸史；不能體諒醫護人員在防疫期間研擬出來較為嚴格的規範。許多人錯把「愛與關心」當作自私自利的藉口，不但造成現場人員的困擾，更成為潛在疫情的破口。而長照人員在工作量暴增的情況下，還要去情緒勞動，接納處理一群無理取鬧的親屬們的要求與情緒，簡直就是直接把他們逼向崩潰的邊緣。

而這正是現在寫實的情況，持續依然發生中。早在5月11日中央指揮中心就宣布，即日起到6月8日全國醫院及長照機構停止開放探病與探親，陪病及陪伴者可有1人。但這樣的規範與管制是遠遠不足的，因為長照機構是一個大型密閉空間，人潮流動與轉換，形成一個複雜的感染鏈，即便紀錄了每一個人的足跡，當有一人事後確診就註定了整個機構失守，後續的畫面就是長照體系的崩潰。

根本的解決之道只有一個，調整長照人員疫苗施打的優先順序，從第5順位往前推進。台北市已於6月4日開始施行，而新北則面臨到疫苗不足問題，其他縣市目前處在尚未討論的情況。

疫情持續將成為一個常態，我們要思考的不是何時+0，因為那已是不可能了；我們需要戰略性地看這場戰役到哪一個階段，守住長照機構的防線，讓機構人員優先施打疫苗，將是下一個階段最重要的一役。這不僅是兩代人的託付，更是長照體系與長照社會功能的存亡之秋。

（作者為南開科大助理教授）