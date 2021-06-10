高端副總經理李思賢說明二期試驗數據結果。(圖/翻攝自直播)

高端疫苗終於在政治力的加持下以及擋路的大石頭自動走開後，順利解盲通過。本來這次若能公正的解盲，將或多或少緩解老百姓的疑慮，也將是擺脫國產疫苗種種紛擾的最好機會。但此機會已在政治操弄下，消失殆盡。

國產疫苗是全國人民都希望它有出息的，能夠為國爭光。這好比上市公司董事長的兒子想要接管大位，若能按步就班歷練，才能服眾。一天到晚說謊的孩子，也不願接受良好的訓練，只想在只會吹牛說謊的老子加持下，就想接管大位，當然沒有人會服，順便也把老子的形象一起賠葬下去。

新藥與新疫苗要能在人體使用，當然首先必需證明確實有效。有效不能以具有如喝水一般的安全性就能搪塞，也不能以有抗體反應就一筆帶過。因為誰知道你這疫苗不是水呢？這抗體真有保護效果呢？因為臨床上看到太多沒有保護力的抗體，愛滋病與部分B肝抗體就是如此，老百姓當然不願意再上當。

陳培哲院士還真的點出了重點，國產疫苗都是在體外合成的次單位蛋白疫苗，保護性絕對低於體內原汁原味合成的疫苗，就連現在已全面噤聲的指揮中心專家以前也都是如此認為。加上國產三兄弟疫苗中，國光因先冒出頭，已被政府以抗體反應不佳，早就排除在政府疫苗獎勵之列。這也是陳院士堅持在國產新冠疫苗，疫苗效果絕對不能以二期替代三期的理論基礎。

本來國人對於國產疫苗都是抱持期許的態度，希望它能成為另一個台灣之光。即使在經過上個月的疫苗風風雨雨之後，仍是不乏支持者。這些支持的熱情，在遇到一些政治豬隊友的揠苗助長後，又消退了一大半。

大仁哥不經意的透露打了高端疫苗，暗示雙盲的研究被破壞。陳時中部長先前也說打國產疫苗是有錢的，是公然破壞臨床試驗不能公然以金錢作為收案誘因的收案法則。總統為國產疫苗開法說會，公開預告成功授權及預告政府採買的支票。都對國產疫苗的臨床試驗過程公正性留下陰影。加上解盲前突如其來的審查委員因為拒絕政治力介入而辭職，真的如武昌起義一般，將國產疫苗一槍斃命。國產疫苗希望能因公正解盲而挽回顏面的最後一點希望都被撲滅。

這時應該只有公正的解盲失敗，調整再出發，才有辦法贏得信任，任何被挑出瑕疵的解盲成功都會將國產疫苗打入無底的深淵，因為沒有人會相信一個程序既不正義，審核又不公正的解盲結果。

政府其實是殺死國產疫苗的凶手，但是解鈴還需繫鈴人，要重建國人對國產疫苗的信任，依然要靠政府。政府可以依據自己的職權任意給與國產疫苗緊急授權使用，但必須要求廠商同時執行三期臨床試驗，而且要訂定不執行與執行失敗的罰責，標準以限期通過世衛組織授權作為標準。限期內不通過將賠償全部採購金額作為懲罰，等於是退回全民賠上生命信任的合理償還，賠償金額將全面發還接種民眾。唯有如此決心的宣示及執行，才能有效挽回國人對國產疫苗與政府體制的信任。

（作者為中華民國防疫學會理事長）