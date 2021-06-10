當西方國家新冠疫情隨著疫苗施打而逐漸趨緩的同時，台灣雖僥倖躲過前一波新冠病毒的侵襲，安穩地度過1年半「微疫情」的時光，但面對這波來勢洶洶的變種新冠病毒，向來自詡為防疫模範生的台灣，竟顯得毫無招架之力。原以為政府早有萬全準備，疫情指揮中心亦已枕戈待旦，但沒想到隨著確診、重症和死亡人數快速攀升，民間亟需緊急救援時，這才發現原來我們缺篩檢、缺疫苗、缺醫療設備、缺醫護人員，欠缺所有必備且充足的抗疫資源。明明疫情指揮中心已成立1年多，而且還備足了數千億的銀彈，為什麼當要開戰時，卻沒有足夠的子彈去應戰？民眾和地方政府心中滿是不解，焦慮全寫在臉上，許久未見抨擊政府防疫不力的抗議聲浪再度湧現。

其實從去年疫情蔓延以來，不少人士紛紛質疑政府的防疫政策，並對政府的「雙標」管制措施表達不滿。然而每當此等「逆時中」的意見出現時，指揮中心不是充耳不聞，就是冷嘲熱諷，不時還祭出嚴厲罰則，提醒民眾和媒體「散播傳染病有關流行疫情的謠言或不實訊息者，會被判處最高3年有期徒刑或併科300萬元罰金」，令人民膽寒噤聲。

不僅如此，在政府「防疫視同作戰」的日日宣傳催眠下，民眾因對病毒的恐懼和對疫情發展的不確定感和無力感，普遍信任政府防疫施政，社會上呈現一片「我們」要團結一致、支持政府、服從領導的社會氣氛，故怎能對疫情指揮中心「那些用心付出的人」酸言酸語呢？在政府恫嚇和群體制約之下，地方和民間檢討政府防疫作為的聲量愈來愈微弱，縱使偶見幾位有志之士提出建言，亦很快地就被網軍出征，淹沒於一片撻伐聲之中。

這股「支持政府新冠疫情措施」的社會氛圍，不僅發生在台灣，也出現在德國。今年4月，一群50位德國演員，有感於這一年來德國政府因新冠疫情之故，採取了一連串嚴重限制基本權利的封鎖措施，在原有法制度上另創新規則，實施雙重制度和標準，而德國社會竟能容忍並服從於政府荒謬的規則，於是發起了一項名為「關閉一切」（#allesdichtmachen）的影音創作行動，期望引起大眾關注、討論和思考在疫情時代裡的社會變化與產生的矛盾。

他們各自錄製約1分鐘的視頻，「讚揚」政府種種防疫作為，以及伴隨而來的影響，包括口罩措施、保持社交距離措施、禁止集會措施、停班停學措施、嚴懲假新聞措施等。在此系列視頻中，有人表示會謹記「保持距離」，包含與自己、親朋、政府、媒體和其他一切的距離；有人表示不用再煩惱要做什麼事，只要聽從政府指示就好；有人要求政府強化逐漸淡化的恐懼感，以免人民忘了恐懼；也有人感謝媒體保持高度警惕，排除不必要的批評政府的外界雜音，好讓政府施政獲得認同。他們最後異口同聲的呼籲民眾要「繼續支持政府防疫措施」，並貼上「永遠不要解封」、「永遠封鎖」的標籤。

在抗疫這條路上，台灣政府的「政績」絕不比德國政府少，甚可作為世界楷模。政府抗疫「德政」帶給我們諸多啟示。它讓我們了解人有高低貴賤之分，凡與大陸沾上邊的，理當差別對待。它讓我們學會相忍為國，要繼續忍受妻離子散、接受家破人亡，直到國產疫苗問世。它讓我們明白了法治的侷限性，一切以防疫優先、指揮官說了算。它同時點醒我們金錢萬能的道理，有錢人可在家耍廢和出國打疫苗自救，但窮人只能聽天由命、自求多福。它還告訴我們要懂得打死不認錯，就算有錯，也是中國造成的。最後它教會我們什麼是「驕兵必敗」的道理。

行筆至此，發現政府「德政」罄竹難書，囿於篇幅所限，僅略提幾點，待日後再校正回歸。

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）