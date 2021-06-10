台灣應該冷靜下來想想清楚，防疫工作、疫苗政策的「超前部署」，是不是該回歸專家治理。

當然，現在還在講「超前部署」，是個遲來的笑話。去年台灣官員嘴巴很會講「超前部署」，結果今年5月25日換來美國時代雜誌無情的訕笑「全世界最會吹牛的新冠肺炎防疫」。

民進黨政府去年滿口掛在嘴上的「超前部署」，結果今天衛福部長陳時中坦承，AZ疫苗原廠去年曾找過我們談過代工生產疫苗，不過最後破局了。陳時中說「有人不太喜歡這樣子」，還提到對方希望台灣至少代工3億劑，我方則希望代工1億劑，否則，會把整個生產線都占滿，尤其台灣又沒這麼大的消耗量。

原本以為台灣政府高層對疫苗是戰略物資的國安布局有多麼高明的見解，結果是擋了林全德國BNT疫苗，還擋掉AZ疫苗代工的機會，讓台灣陷入如今兩手空空的窘境，簡直「超前部署」了一個大笑話。如果是單純的代工生意，國內廠商會眼巴巴看著生意溜走而回絕嗎？代工，不是賺外匯嗎？怎麼會看台灣這麼一點消耗量呢？

問題恐怕是出在陳時中欲語還休「有人不太喜歡這樣子」，要讓中央疫情指揮官、衛福部長有所忌憚的，要嘛官階比他大，這種府院高層屈指可數，要嘛就是牙醫專業放錯了位置，疫苗這等專業難窺其堂奧，錯失了戰略和商機。

日本、南韓都接到國際藥廠代工疫苗的大單子，南韓甚且是由總統文在寅御駕親征美國，帶著廠商去爭取疫苗代工訂單，反觀，只有台灣往外推，現在必須到處去求人，搞成如今難堪局面，難道台灣沒有豬隊長嗎？

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