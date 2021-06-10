疫情高燒，全民求告疫苗如大旱之望雲霓，但針對疫苗宣示頻頻跳票的質疑，蘇貞昌在立法院答詢時竟以「買冷凍雞腿」來比喻，強辯「下訂了、但生產方沒出貨，難道要罵自己嗎？」

對於新北市成為全台疫情重災區的慘況，總統府參議郭昆文居然在臉書發表「第一第一得第一，侯友宜讚」的言論。國難當頭、人民無助，當權者從上至下卻如此輕佻傲慢，令人悲憤無淚。

疫情大爆發後，蔡政府至今僅買回87萬劑疫苗到貨僅4%，隨著疫情加劇、確診及死亡持續攀升，百姓人心惶惶，亟盼疫苗能快點到、確實能打得到。官方卻翻來覆去、慢條斯理地回應變動的疫苗數額，還刻意卡住民間捐疫苗，卻靠美日捐贈杯水車薪的疫苗而沾沾自喜。

對於民間爭取疫苗的各種幫助，蔡總統說不要「酸言酸語」，其實酸言酸語從何而來？不就是民進黨長期以來說一套、做一套，甚至縱容、豢養網軍側翼，操作民粹而來！

民意其實看得很清楚，政府到底是「空言空語」，還是真心實意地超越政治，苦民所苦，一點也騙不了人。佛光山和郭台銘的義舉，誰都看得出來是在救國難、做善事，但蔡政府沒有積極促成不說，竟還冷言冷語，官僚作態。

這次疫災的衝擊，也微妙地形成政治上潛在的好惡變化，相對於蔡政府的失盡人心，災情最重也最認真的雙北市長柯文哲、侯友宜，反倒因緣際會地增加了民意支持度，卻引來民進黨內的警覺和嘲諷，甚至幸災樂禍地把人民的性命當作玩笑。

從蘇揆在國會殿堂的「雞腿」論，到綠營新生代「恭賀」新北市災情的嘲諷，這才是疫情狂飆下失去人性關懷，也最冷血的一幕！