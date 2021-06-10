大陸流傳一個段子，說有3個花大錢卻拿不出績效的機構：足協、證監會、國台辦。大陸網民對中共長期惠台，民進黨卻愈來愈反中，台灣社會也充斥著仇中氛圍感到不耐煩，進而出現批評國台辦的民粹聲音。

中共有意讓兩岸敵意降溫

4月底福建省推出「對台胞來閩入境採取便捷措施」調整台胞進入福建的隔離措施並對金門馬祖居民小三通解禁。沒想到，新聞一出，就遭到大量網民在官方微博留言，表達強烈的質疑與不滿。許多網民質疑台灣防疫工作不徹底與疫苗注射率過低，會成為福建防疫破口。更多的是去年年初大陸爆發新冠肺炎時，台灣官方與民間幸災樂禍、袖手旁觀的心態與言論，讓許多大陸網民餘怒未消。後來台灣疫情惡化，福建省政府順水推舟趕緊趁機叫停。

最近國台辦願意提供台灣防疫協助與供應疫苗，不僅在台灣遇上冷屁股，在大陸內部也引起反彈聲浪，甚至痛批國台辦是「台灣人駐大陸辦公室」，給台灣疫苗就是「資敵」。使得國台辦裡外不是人。這兩波「反台」情緒之大，連平日高喊武統台灣的《環球時報》總編輯胡錫進也都出面緩頰，呼籲網民冷靜。他指出福建省推出的便捷台胞入境政策是出於經濟活動的需要，與「惠台」無關，也不是北京方面分配的任務。對於疫苗援助，胡錫進更是高舉人道主義旗幟，主張要「讓兩岸同胞血濃於水的親情成為當下輿論的主旋律」，完全不像他以往的言論與作風。從胡錫進言論的變化，看來中共當局也有讓兩岸敵意降溫的意圖，深恐為兩岸發展埋下不確定的炸彈，失去主導權。

5月中台灣防疫破功，政府長期吹噓的防疫模範生假象被戳破，政府疫苗購買的時機與數量也遠遠不足以應付國內的需求。民間團體與企業有意引進疫苗，政府本應樂觀其成卻百般刁難。國外疫苗採購數量不足，卻在未經嚴格專家審批的條件下公開為國產疫苗背書，並希望7月開放民眾施打，這更引起外界強烈質疑蔡政府政治操作的背後算計。

最近幾家民調公司的數據都顯示蔡英文的滿意度出現死亡交叉，根據TVBS回收超過45萬份的網路民調有高達8成的民眾不滿意蔡英文的施政並對政府防疫缺乏信心。疫情惡化又防治不力，更重要的是沒有疫苗可打，蔡英文政府出現嚴重的信心危機。

民進黨靠兩岸緊張保政權

正當蔡英文政府風雨飄搖之際，美日適時伸出援手，雖然杯水車薪，一般民眾未必來得及接種，但是在民進黨大內宣的渲染之下，給人疫苗壓力緩解的假象，也讓民間引進疫苗的活動失去著力點與熱度。對於美日友人雪中送炭的援助我們都予以感謝，但感恩戴德到把酒慶祝，總統到機場迎接會面，不但忘記仍處在崩潰邊緣的第一線醫護人員的處境，也忽視廣大民眾仍憂心疫苗時程與經濟壓力，更是失格失態。相對照之前大陸無論官方或民間願意提供足夠數量國際認可的疫苗，我方官員卻冷言相譏，不但讓陸方熱臉無處擱放，更坐實大陸網民對台灣失去信心與耐心的合理性。

民進黨政府冷熱有別的雙重標準，令大陸官方尷尬，民間跳腳，更嚴重的是，製造外部見縫插針、上下其手的機會，給兩岸關係增添極大的不確定因素。美國國會議員旋風式訪台，3人卻使用美國僅次於C-5的第二大戰略運輸機C-17，標示美國國旗與空軍軍徽飛抵台北松山軍用機場，留下非常大的想像空間。

C-17的最大有效載重為77520公斤，空中加油可以從美國本土飛抵任何前線，兼具戰術與戰略性。過去美國運輸機曾因救難或緊急需要載運物資來台，但是這次C-17運輸機的政治意義與軍事意義不言而喻。美國彰顯了支持台灣的態度，但打擦邊球的操作也為兩岸投下變數。消息一出，大陸網民果然炸鍋。

美日有其人道救援的美意，但不可否認也有戰略利益與供應鏈的經濟布局需要，台灣除了感激外，也應注意大國博弈中自身的安危與利害。這次疫情大陸對台示好被澆了冷水，國際角力又吃悶虧。大陸疫苗來台機會已經渺茫，民進黨為轉移內部壓力配合美國升高兩岸緊張，為大陸武統民意火上加油，是否符合台灣人民利益，需要三思。