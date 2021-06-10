民進黨在防疫上「賭輸了」，讓人民付出慘重的代價，民進黨支持度受挫，但執政黨不爭氣，未必代表在野黨占便宜。國民黨在疫情爆發之後，力圖凸顯執政者政策的疏失，希望扮演好最大在野黨的角色，但到目前為止並不成功。

根據美麗島電子報6月4日發布的國政民調，蔡英文總統的信任／不信任度，滿意／不滿意度差距不大，雖然比之前退步，但仍維持在平盤左右。在政黨「好感度－反感度」的部分，民進黨的「淨好感度」跌到-5.3%，較上月大幅減少11.7%，國民黨的淨好感度則是 -21.6%，僅較上月增加0.5%。

在野黨角色誰做得成功

顯然，民意開始討厭民進黨，卻未轉而喜歡國民黨。可以舉兩個例子，分析可能的原因。國民黨立委在府前快閃抗議，呼籲民眾在某個時刻，一起「敲鑼打鼓、關燈一分鐘」，老實說，以今天國民黨的能量，能動員多少人參與？而以民進黨操控媒體的實力，全台能有多少人接受到這個訊息？果然當天活動不但現場顯得尷尬，更未引起大眾媒體的關切與討論。

想像一下，如果國民黨執政，為護航國產疫苗導致疫苗供應出現缺口，在野的民進黨會怎麼做？民進黨當然會製造衝撞，但衝第一波的不會是立委自己，而是友好的社運團體，或青年學子；他們不會「快閃」，在製造衝突後會就地靜坐抗議，甚至絕食，訴求以生命死諫，直到政府提供疫苗；然後，民進黨「大人」們才會到達現場，探視問候，做聲援者、力挺者，而不是發動者。活動做到這種程度，社會不可能不關注。

這樣的活動，為什麼民進黨做得到，國民黨做不到？簡而言之，國民黨的政治人物，喜歡自己當主角，不知道配角反而更有力量。其次民進黨的年輕人願意站出來衝撞，是因為爭取到曝光之後，可作為自己選舉的政治資本；國民黨對年輕人，沒有提供這樣的管道與空間。

第二個例子，國民黨主張紓困普發1萬元，其實有學理跟實例的支持，疫情突如其來，有些生計受到影響的民眾，不見得能夠符合複雜的申請要件，普發是最簡便的方法，國民黨團曾以美國、香港、新加坡等國為例證明可行。但國民黨只會以老師上課的方式做解釋，卻不懂得透過第三者講故事，由民眾現身說法，敘述自己如何受到疫情衝擊，政府的規定又如何層層設限。上課讓人厭煩，講故事才會有臨場感、說服力。

選最能制衡民進黨的人

以這個例子延伸，國民黨曾點出確診者等不到重症用藥而過世的實例，那麼，有沒有可能請到家屬來視訊對談，呼籲衛福部改善呢；或者跟確診者連線，分享人民對行政流程的實際感受，這些都比政治人物自己開記者會更有故事性。

「地氣」是跟普羅大眾的連結，特別是當執政者站在人民的對立面的時候，在野黨更必須去承載、分享、擴大民意的訴求。國民黨的確在努力轉變，但競爭是很現實的，時間不會等人。

疫情中表現最亮眼的，就個人而言是台北市長柯文哲，就政黨而言是民眾黨。醫學是柯文哲的主場，在陳時中走下神壇後，柯文哲順勢而起，盡顯領導人架勢；在國會民眾黨團也揮灑自如，特別是高虹安對蘇貞昌的質詢，堪稱亮點。台灣需要制衡民進黨的角色，但是否一定要由國民黨來扮演？柯文哲已發出挑戰。

對人民而言政黨只是工具，是滿足自己需求的一個手段，沒有也不需要有所謂的政黨忠誠度。在民進黨信任度崩盤後，未來單一名額的選舉，選民自然會有棄保心理，於在野陣營中選一個「最能制衡民進黨」的人。

因此，2022台北市長選戰的黃珊珊也好，或2024總統大選的柯文哲也罷，我們樂見在野黨與在野黨的良性競爭，這也戳破國民黨內部分人士，認為單憑「討厭民進黨」就能當選的幻想。

目前為止，民進黨還是「一人政黨」，一個人的特色是走得快；國民黨是「一群人」，一群人有內部溝通的成本，不過一旦整合就能「走得遠」。兩黨各有其優勢與短處，但最終在野黨還是要有一定程度的合作，才能起到制衡執政者的作用。