台灣從covid-19疫情初期的防疫模範生，因長期不做普篩、不積極採購疫苗、甚至把接觸最高危險群的機師居家檢疫時間，縮短至毫無防疫作用的三天，不令人意外地，變種病毒感染進入了社區，台灣也淪為澳洲地方政府提醒民眾引以為戒的負面範例，現階段發病死亡率甚至高於全球平均數。

筆者並未抱持希望蔡政府「捐棄成見、兩岸合作、共創未來」這種不切實際的可笑願景，只是以最低的標準，希望政府在每天看著死亡人數報告時，不要只當做數字看待，而能有些許惻隱之心，解決人民的痛苦和威脅。台灣原本非常幸運，目前世界上許多廠牌疫苗都已通過WHO授權使用，只要不是人為杯葛阻撓，疫情是非常容易得到控制的。無奈政府不知是為了支持國產疫苗，抑或是因為最好用的藉口「中國施壓」導致採購無能，總之就是不買、或買不到疫苗。民間人士試圖幫忙，指揮中心也不出意外、拉長時間地「緩釋出」不可行的不同因素。

正當筆者試著感受當局的難處，就看見不斷放送的日美捐贈疫苗訊息席捲而來，美國3位聯邦參議員大陣仗搭乘美軍C-17運輸機送疫苗給台灣，外交部長還親自接機。雖然說只是杯水車薪，也是寒冬送暖，然而大陣仗以「運輸機」運來的只有一句話而沒有疫苗，並且是美國原訂向全球分享疫苗計畫的一環。

蔡英文2016年親口提出建立的「第四軍」—網軍，也很稱職地把風向帶向了感謝日美。然而筆者還是想要提醒：在這樣又兇又猛的變種病毒肆虐下，無論何種政治意識形態或利益歸屬，可否放在第二順位，先把人民的性命當成一回事？有網友開玩笑說懷念起陳水扁，因為他只是要錢，不是要命。「錯誤的政策比貪污更可怕」，我希望事實不會是「刻意錯誤的政策比貪污更可怕」。

（作者為國立大學研究生）

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