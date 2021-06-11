可惜人算不如天算，規模龐大、耗資驚人的「海滄計劃」觸動了兩岸政治敏感神經，李登輝及時任行政院長的郝柏村對王永慶的舉動大為惱火，認為海滄計劃帶給台灣政治衝擊遠比經濟傷害還來的大，於是給王永慶下了「停止運作」的最後通牒。

郝柏村甚至揚言：如果王永慶敢與大陸簽署海滄計劃，行政院將：一、責令有關部門停止台塑集團三家母公司（台塑、南亞與台化）的股票交易；二、責令相關銀行凍結台塑集團的資金往來；三、限制台塑高層人員出境。

這三條罰則堪稱招招致命！哪怕僅選擇其一執行都將使台塑集團傷筋動骨，迫使王永慶只能暫緩簽約，與台灣政府展開遊說與溝通，而結果則是隨著兩岸局勢趨於嚴峻，轟動一時的海滄計劃，就此折戟沉沙、功敗垂成。

在兩岸政治角力、懸而未決的過程中，「901工程」一拖三年，據說，當時主管經濟的副總理朱鎔基甚是不爽，認為大陸給足了優惠條件，台灣方面還故意刁難，「實在不識抬舉」，因此也放了狠話：不能再等了，如果還是不能定下來，就撤掉！

最終「如願以償」，這項投資終究宣告取消。

王永慶刮起台商「登陸」首波「熱氣旋」

事後王永慶曾多次感慨提及：「所謂失之毫釐，差之千里，當時一步之差，『海滄計劃』未能推動實施，所造成的差異極為可觀」。

他指出「當台灣眾多加工業者感受到因為工資普遍提高，已經逐漸喪失國際市場的競爭條件，為了謀求持續經營，不得不將生產線外移往工資不到台灣1/10的大陸做法，此一情形就像水往下流一樣，完全不是人為力量所能阻擋」。

雖然「901」工程受制於政治因素停擺了，但隨之刮起的「登陸熱氣旋」，卻使大批台商絡繹於途，為兩岸經貿交流打下了不可撼動之牢固基礎。

此外，值得一提的是，早在1990年1月的等候簽約期間，王永慶就預付了1,000萬美元定金，在項目以失敗告終後，廈門市政府多次提出返還，但王永慶堅持不收，經協調的折衷方案是將定金轉贈給廈門用於公益事業，最終建成了海滄醫院、廈門眼科中心大樓、集美大學教學大樓三個項目，如今看來，反倒促成了一段台商投資的佳話。（待續）